La Selección Argentina en semifinales: la millonaria cifra que se aseguró la AFA por la clasificación

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 también tuvo un importante impacto económico. Tras la victoria por 3-1 sobre Suiza en los cuartos de final, la AFA aseguró un premio de USD 27 millones, de acuerdo con el esquema de distribución establecido por la FIFA para el certamen.

La edición 2026 marcó un récord en premios al repartir USD 727 millones entre las 48 selecciones participantes. De ese total, USD 655 millones corresponden a incentivos por rendimiento deportivo, mientras que el resto está destinado a cubrir gastos de preparación y logística de las federaciones.

Cada selección clasificada al Mundial recibió un aporte inicial de USD 1,5 millones para afrontar los costos organizativos previos al torneo. Además, la FIFA garantizó un piso de USD 10,5 millones para todas las federaciones participantes, independientemente de su desempeño deportivo.

Cuánto dinero ganó la Argentina por llegar a semifinales

Con el triunfo frente a Suiza, la AFA aseguró USD 27 millones, el monto previsto para las selecciones que alcanzan las semifinales.

Sin embargo, esa cifra todavía puede aumentar según la posición final de la Albiceleste:

Campeón: USD 50 millones.

USD 50 millones. Subcampeón: USD 33 millones.

USD 33 millones. Tercer puesto: USD 29 millones.

USD 29 millones. Cuarto puesto: USD 27 millones.

Esto significa que, si Argentina logra defender el título obtenido en Qatar 2022, recibirá el premio más alto en la historia de los Mundiales.

Cómo se distribuyen los premios del Mundial 2026

La FIFA estableció una escala de premios de acuerdo con el rendimiento de cada selección durante el torneo:

Campeón: USD 50 millones.

USD 50 millones. Subcampeón: USD 33 millones.

USD 33 millones. Tercer puesto: USD 29 millones.

USD 29 millones. Cuarto puesto: USD 27 millones.

USD 27 millones. Eliminados en cuartos de final: USD 19 millones.

USD 19 millones. Eliminados en octavos de final: USD 15 millones.

USD 15 millones. Equipos que participaron del Mundial: USD 10,5 millones garantizados.

USD 10,5 millones garantizados. Eliminados en fase de grupos: USD 9 millones.

El Mundial 2026 con premios récord

La ampliación del Mundial de 32 a 48 selecciones incrementó la cantidad de partidos y, en consecuencia, los ingresos por derechos de televisión, patrocinio y venta de entradas. Ese crecimiento permitió que la FIFA aumentara significativamente el fondo destinado a premios.

En comparación con Qatar 2022, el campeón del Mundial 2026 recibirá USD 50 millones, ocho millones más que los USD 42 millones que obtuvo Argentina tras conquistar el título hace cuatro años.

Cómo se reparte el dinero en la AFA

Los fondos son transferidos por la FIFA a cada federación nacional una vez que finaliza el torneo. En el caso de la AFA, el reparto entre jugadores, cuerpo técnico y la propia asociación fue acordado antes del inicio del Mundial, con el objetivo de establecer de antemano los porcentajes correspondientes y evitar conflictos posteriores.

Con información de Infobae