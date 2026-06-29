A qué hora y dónde juega Argentina por los 16avos del Mundial 2026: así se prepara la Selección

Se terminó el margen de error para los campeones del mundo. La Selección Argentina ya dejó atrás la fase de grupos perfecta y se enfoca en su primer «mata-mata» en el Mundial 2026. El combinado dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, un escenario que promete un clima totalmente albiceleste.

La Selección llega blindada y con el ánimo por las nubes tras cosechar puntaje ideal en el Grupo J, donde despachó en fila a Argelia, Austria y Jordania con un buen nivel futbolístico. Sin embargo, Scaloni sabe que en esta instancia los descuidos se pagan con la eliminación. Por eso, tras rotar nombres en el cierre de la primera ronda, el DT planea devolverle la titularidad a su base histórica para desactivar cualquier intento de batacazo africano.

El entrenador cuidó a la mayoría de titulares en el cierre de la fase de grupos ante Jordania al que llegó con el primer puesto asegurado. Ahora volverían todos y se repetiría el esquema de los dos primeros encuentros.

Del otro lado, Cabo Verde es una de las grandes sorpresas del Mundial y clasificó segundo en el grupo H al empatar en fila con España, Uruguay y Arabia Saudita.

La selección africana está disputando el primer Mundial de su historia. El ganador del cruce del viernes enfrentará en octavos de final al que avance de Egipto y Australia.

Agenda confirmada: día y hora del partido en Argentina

El reencuentro de los hinchas con la Scaloneta ya tiene coordenadas fijadas para el cierre de la semana (adaptadas al huso horario de nuestro país):

Rival: Cabo Verde (2° del Grupo H e invicto en el torneo)

Cabo Verde (2° del Grupo H e invicto en el torneo) Día: Viernes 3 de julio de 2026

Viernes 3 de julio de 2026 Hora de Argentina: 19:00 horas (18:00 hora local de Miami)

19:00 horas (18:00 hora local de Miami) Estadio: Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Estados Unidos)

Dónde ver el partido en vivo por TV y Streaming

La transmisión del encuentro para el territorio nacional está completamente garantizada en la grilla de canales habituales: