Abierto de Australia: la suerte de Djokovic, el nivel de Sinner y una tremenda semi a la vista

La fortuna dio la espalda a Lorenzo Musetti en los cuartos de final del Abierto de Australia. No porque estuviera lejos de su mejor nivel en la Rod Laver Arena, sino porque cuando dominaba al diez veces campeón Novak Djokovic con plena autoridad, un problema en el aductor le obligó a retirarse con 6-4, 6-3, 1-3 en el marcador. El serbio sí tuvo fortuna, se instaló en las semifinales y medirá fuerzas con Jannik Sinner, quien despachó a Ben Shelton por un claro 6-3, 6-4, 6-4.

Por muchos componentes, el duelo entre Nole y Lolo reunía tintes históricos más allá de lo que deparara el resultado. El serbio había saltado a la pista central de Melbourne Park para afrontar el partido 1.400 de su carrera, mientras que el italiano perseguía convertirse en el tercer jugador de su país en avanzar a semifinales en el primer Grand Slam del año. Pero el desenlace dejó frío a todos, incluido a Djokovic.

Nole está a dos pasos de su Grand Slam Nº 25. Claro que son los más complejos….

“No sé qué decir, salvo que lo siento mucho por él y que fue superior”, reconoció Novak en la entrevista a pie de pista. “Me iba de vuelta a casa. Este tipo de cosas pasan en el deporte. Me ha pasado alguna vez, pero estando en cuartos de final de Grand Slam, dos sets arriba y tenerlo totalmente controlado, es muy desafortunado. No sé qué más puedo decir, de verdad que le deseo una pronta recuperación. Él debería haber ganado hoy, sin duda”, agregó.

Cabizbajo y negando con la cabeza, Musetti aceptó una derrota contra sí mismo. Caminó a la red y, después de dos horas y ocho minutos de encuentro, estrechó la mano a un rival que se presenta en semifinales del Abierto de Australia por decimotercera vez.

Lolo, abatido, se disculpa ante el público australiano. Djokovic ligó.

Se acerca a Roger 13 son las semifinales deAustralia para Novak Djokovic, dos menos que Federer. Más atrás están Jack Crawford (11) y John Bromwich (9).

A sus 38 años y 255 días, se convirtió en el segundo jugador más veterano en llegar tan lejos en el Abierto de Australia en la Era Abierta, tras Ken Rosewall. Ahora, en semifinales, se las verá, ni más ni menos, que con Sinner.

Jannik y su contundencia

La presión no hace mella en los golpes de Jannik Sinner, presente en las semifinales del Abierto de Australia por tercera temporada consecutiva. No le dio chances a Shelton, pero sí le elogió su juego: “Es muy duro jugar frente a Ben. Tiene un enorme servicio y creo que está mejorando mucho cada año. Especialmente, después de la pretemporada, no sabes cómo van a jugar ciertos jugadores contra ti y cambia muchas cosas. Estoy muy contento con mi actuación”.

El italiano elogió a Ben luego de la cómoda victoria.

El Nº 2 del planeta manejó un partido de constancia, donde desactivó cualquier situación de peligro al otro lado de la red. Sinner atravesó las tres mangas con el servicio intacto, un golpe que ha pulido con especial ahínco en la pretemporada. Los reflejos del italiano, además, compensaron la potencia de Shelton, incapaz de llevar al límite al vigente campeón en ninguno de los parciales.

“Entrenas para momentos así”, declaró el italiano sobre su próxima cita ante Djokovic. “Me levantaré con ganas y ojalá pueda hacer un buen partido. Si quieres ganar, tienes que jugar a tu mejor nivel. He recibido grandes lecciones anteriormente y más allá del resultado, te hace mejorar como jugador y persona. Tenemos suerte de que Novak esté aún ahí, desplegando un tenis increíble a su edad”.

Jannik sigue con un juego muy sólido en Australia.

En una de las rivalidades más intensas del circuito, Sinner domina por 6-4 el historial sobre el balcánico, incluyendo los cinco duelos más recientes entre ambos. El italiano ha dominado sus últimos tres enfrentamientos en Grand Slam, con las semifinales de Roland Garros y Wimbledon de la temporada pasada como golpes anímicos más frescos en la memoria.