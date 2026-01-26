Mundial de Motocross en Bariloche: el circuito está casi listo y ya se venden las entradas

Bariloche ultima detalles en la puesta a punto del circuito para la primera fecha del Campeonato Mundial de Motocross (MXGP), que se disputará el 7 y 8 de marzo.

Desde la Federación de Entidades Empresarias de Bariloche (FEEBA), entidad organizadora del evento, informaron que los trabajos se desarrollan en el predio lindero al Parque Industrial y Tecnológico Bariloche (PITBA), donde se construyó un circuito diseñado para esta competencia.

El trazado fue definido con antelación y su desarrollo está a cargo de profesionales especializados que llegaron desde Europa y ya tienen experiencia en escenarios del MXGP en todo el mundo.

La expectativa en la ciudad es grande y saben que significará una gran inyección turística por la magnitud del evento que además se transmitirá en más de 170 países y alcanzará a una audiencia estimada de 600 millones de espectadores.

El epicentro del evento será el Bariloche MX Race Track, circuito diseñado por el español Gabriel Villada que cuenta con una extensión total de 1.800 metros, un total de 21 curvas (11 a la izquierda y 10 a la derecha) y un sentido de giro antihorario, pensado para ofrecer un trazado técnico y exigente.

En este escenario competirán los 80 pilotos de las categorías MXGP y MX2 que estarán presentes en Argentina. Los corredores deberán enfrentar una combinación de saltos en llano, en bajada y en subida, más de 18 rollers distribuidos en distintos sectores del trazado, curvas con pendientes naturales y un destacado salto triple en subida, que promete ser uno de los puntos más atractivos del circuito.

El Bariloche MX Race Track presenta además un desnivel de 25 metros entre su punto más alto y el más bajo, sumado a un suelo de composición arenosa, que agrega un componente técnico adicional para lo que será un fin de semana de motocross de alto nivel.

Como es habitual, el circuito contará con su propio Village, un espacio especialmente diseñado para que el público pueda disfrutar de una variada propuesta gastronómica y recorrer los stands de las principales marcas del sector.

Venta de entradas

La venta anticipada de entradas ya comenzó y por vía online se pueden conseguir a través de los sitios Paseshow y EntradaUno. También pueden adquirirse de forma física en la sede de la FEEBA.

La entrada VIP para adultos tiene un valor de $1.200.000 ($600.000 para menores de 12 años). La general cuesta $140.000 para adultos ($70.000 menores de 10).