Argentina se quedó sin crédito en el Abierto de Australia: Cerúndolo no pudo con un gran Zverev

El porteño no tuvo chances ante el potente alemán, en los cotavos de final. (AP)

Francisco Cerúndolo estuvo muy lejos del nivel de las primeras rondas, Alexander Zverev jugó a la perfección y eso explica el categórico 6-2, 6-4 y 6-4 que edificó el alemán en 2 horas y 12 minutos. Así, Argentina se quedó sin representantes en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

Sascha logró pasar por quinta vez a los cuartos de final del torneo con sede en Melbourne y superó la marca de Boris Becker, quien lo consiguió en cuatro ocasiones. El Nº 3 del planeta sostiene la ilusión de ganar su primer majors.

Zverev sueña con su primer GS. (AP)

“Estoy contento con el partido, contento con el rendimiento”, afirmó el ganador. ¿El próximo desafío? El peligroso Learner Tien, quien derrotó en tres parciales al tres veces finalista Daniil Medvedev por 6-4, 6-0 y 6-3, convirtiéndose en el jugador más joven en alcanzar los cuartos de un Grand Slam desde Nick Kyrgios en 2015.

Tien, la sorpresa del torneo

El estadounidense de 20 años solo necesitó una hora y 39 minutos para cerrar un partido perfecto. “Es increíble, es muy especial hacerlo aquí”, dijo Tien al alcanzar sus primeros cuartos de final en un torneo de Grand Slam y es el estadounidense más joven en alcanzar los cuartos de final en un major desde 2002.

Learner sacó a Medvedev y va con Zverev. (AP)

“Learner es un gran jugador. Es muy, muy joven y prometedor, y pasa muy desapercibido. Tiene la misma edad que otros jóvenes de los que se habla más, pero creo que él es el que está rindiendo mejor en este momento, le tengo un gran respeto a él y al trabajo que está haciendo”, definió Zverev sobre su próximo rival.

Alcaraz, de menor a mayor

Carlos Alcaraz logró su tercera clasificación a cuartos de final del Australian Open. Pero esta es distinta: por primera vez lo hizo sin ceder parciales. «En general ha sido un gran nivel de tenis de ambos lados. Y estoy muy feliz de que haya sido para mí en tres sets”, dijo el español en su entrevista en la Rod Laver Arena.

El español sigue sin perder sets en el torneo. (AP)

El Nº 1 del mundo ganó los doce sets que ha disputado en la semana en Melbourne Park, incluyendo los de este domingo ante Tommy Paul, a quien venció con parciales de 7-6 (6), 6-4, 7-5 para dejar en 6-2 su historial con el estadounidense.

El murciano, que está en un invicto de once partidos en Grand Slams, ahora es el tercer español con al menos tres avances a cuartos del primer major de la temporada. Igualó a Rafael Nadal (14) y David Ferrer (6).