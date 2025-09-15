Adrián Altamirano tuvo su revancha en el Rally de Picún Leufú

En la antesala de la Copa de Campeones, Adrián Altamirano se quedó con la clasificación general del Rally de Picún Leufú, correspondiente a la séptima fecha del Neuquino que organiza APPRyN Sur. Detrás del zapalino quedaron Daniel Llanos y su coterráneo Mario Villanueva, dos que siempre están acostumbrados a pelear en los puestos de avanzada.

Junto a su navegante Julián Fernández Igartúa, Altamirano empleó 54m27s para recorrer los 94,94 kilómetros de la carrera. Completaron los diez primeros lugares de la general: Damián Di Bartolo, Juan Pablo Ferraro, Miguel Carbonell, Orlando Wircaleo, Luis Beltrán, Matías Del Barba y David Abril.

En la RC5, Altamirano le sacó 1m27s7 a Juan Pablo Ferraro y casi dos minutos a Lucas Beltrán. El gran golpe de escena fue el abandono de Pedro Skruta luego del primer tramo del domingo. El juninense había ganado la primera etapa. Detrás de Altamirano, Ferraro y Beltrán llegaron Diego Orellana, Lautaro Angeloni, Horacio Marino, Nicolás Villar y Rodolfo Cingolani.

Cabe recordar que el año pasado, Altamirano y Fernández Igartúa habían sufrido un terrible vuelco en Picún Leufú. Con esta victoria, ambos cerraron aquel capítulo y sueñan con ser campeones del Rally Neuquino.

Daniel Llanos logró su segundo triunfo en la A6

En la A6, Daniel Llanos sumó su segundo triunfo de la temporada. Le sacó 27s6 a Mario Villanueva y 30s7 a Di Bartolo. Más atrás llegaron Miguel Carbonell, David Abril, el ex Tc neuquino Matías Cáceres, Jonatan Bastidas, Mauricio Zúñiga, Luis Angeloni, Adrián Cambilla y Jorge Amacio. La de Llanos, que fue el más rápido de la general en la segunda etapa, fue la victoria más ajustada del fin de semana.

Daniel Llanos fue segundo en la general y festejó en la A6. (Fredi Bajlión, Locos X el rally)

En la A7, Emiliano Corsini aprovechó la penalización de un minuto que sufrió Jeremías Tieri, para volcar la carrera a su favor. Finalmente, Tieri quedó a 44s2 y Leandro Paulovich (fue tercero) a 2m30s5. Daniel Sosa completó el clasificador. En la A5 se impuso Marcos Rosas, con más de dos minutos y medio de ventaja sobre Daniel Arias. Pablo Correa quedó tercero.

En la N1, la alegría fue toda de Matías Nimo, que el año pasado destruyó su auto en esta misma carrera. Ahora el desenlace fue totalmente diferente, ya que le sacó 1m03s a Luciano Zurita y 2m41s3 a Claudio Cribán. También completaron la carrera Jaime Lorenzo y Maximiliano Millapi.

Otro que celebró con todo fue Miguel Huenulao. El piloto de Añelo aventajó por 1m52s9 a Alfredo Kallobius, de gran labor. Tercero llegó Gustavo “Chinche” Gómez, a más de 7 minutos. Huenulao ya había coqueteado un par de veces con la victoria, pero nunca había podido concretar la celebración. Ahora se desquitó con un inolvidable primer triunfo.

Así terminaron en la A1 y la N2

En la A1 fue excluido Manuel Bajeneta, que había sido el más rápido en los caminos. El triunfo quedó en manos de Tomás Garrido, seguido por Hernán Rilo y Cristian Rebolledo. La clasificación de la N2 quedó en suspenso. La Federación Neuquina de Automovilismo retuvo elementos de varis autos y se expedirá en los próximos días. Orlando Wircaleo, Matías Del Barba y Pablo Pranzoni habían sido los tres integrantes del podio.

Durante todo el fin de semana, pilotos y navegantes destacaron los caminos elegidos para desarrollar la carrera. El inicio de la Copa de Campeones está previsto para el 10, 11 y 12 de octubre en Bajada del Agrio.

Todos los ganadores

RC5: Adrián Altamirano-Julián Fernández Igartúa

A6: Daniel Llanos-Federico Centani

N2: Clasificación en suspenso

A7: Emiliano Corsini-Rubén Martínez

A5: Marcos Rosas-Lucas Rosas

N1: Matías Nimo-Mauricio Araujo

N2L: Miguel Huenulao-Jonathan Liberatore

A1: Tomás Garrido-Nicolás Nordestrom