Rally Neuquino: Diego Semper dio cátedra en Chos Malal

Con un trabajo perfecto y de manera brillante, el local Diego Semper se quedó con el Rally de Chos Malal, correspondiente a la sexta fecha del rally neuquino que organiza APPRyN Sur. Daniel Llanos y Adrián Altamirano lo acompañaron en el podio de la clasificación general.

El local Semper, que participa habitualmente en el certamen puntano, no ganaba en el neuquino desde octubre de 2023, cuando ganó en Las Coloradas. Completaron los diez primeros de la general Miguel Carbonell, Mario Villanueva (h), Pedro Skruta, Jonatan Bastidas, Juan Pablo Ferraro, David Abril y Orlando Wircaleo.

Exhibiendo un gran nivel, Semper superó por buen margen a Llanos y Altamirano. En lo que respecta a la A6, hizo lo propio ante el mencionado Daniel Llanos y Miguel Carbonell. Detrás de ellos llegaron el líder del campeonato, Mario Villanueva, como así también Jonatan Bastidas y David Abril. Abandonó Gustavo Rojas.

En la RC5, Adrián Altamirano y Julián Fernández Igartúa abrocharon el tercer triunfo del año. Le sacaron 1m26s2 a Pedro Skruta – Ulises Agesta. Tercero quedó Juan Pablo Ferraro. Cuarto llegó Julio Quilodrán. Abandonaron Lautaro Angeloni y Jorge Ríos.

Adrián Altamirano en la RC5. Foto: Agustina Ares.

Orlando Wircaleo volvió con todo

En su segunda participación del año, fue muy destacado lo de Orlando Wircaleo en la N2. Orly venció por 41s3 al campeón Claudio Bustos y por 1m55s6 a Pablo Pranzoni. Wircaleo sólo había corrido en Plaza Huincul, dónde había ganado 6 tramos de velocidad. Ahora volvió con todo, ganó 7 tramos, y celebró luego de nueve meses. Su último triunfo había sido en noviembre del año pasado. Abandonó Matías Del Barba, que venía de ganar en Zapala.

Wircaleo se destacó en la N2. Foto: Agustina Ares.

Luego del vuelco protagonizado por Leandro Paulovich, Jeremías Tieri logró su cuarta victoria del año en la A7. Le ganó por una gran diferencia a Manuel García (segundo) y a Walter García (tercero).

Enorme fue el festejo del representante de la Comunidad Paynemil, Juan Cruz Parada, quien obtuvo su primera victoria en la N2L. La divisional brindó un gran espectáculo, con Mauro Rojas y Miguel Huenulao como grandes protagonistas del sábado. Luego de que Daniel Turletti ganara el primer tramo del domingo, Parada lució impecable en el cierre de la carrera y le terminó ganando por 13s7 a Mauro Rojas. Tercero quedó Daniel Turletti.

Luciano Zurita venía de ganar en Zapala y volvió a vencer en la N1, dónde relegó a Claudio Cribán y al campeón vigente Nicolás Ochoa. Otro gran festejo fue el de Nicolás González. El local celebró en la A5 y es cómodo líder del certamen. Antes había ganado en El Chañar y en Rincón de los Sauces.

En la A1 sólo completó la carrera Cristian Rebolledo. La próxima fecha del rally neuquino tendrá lugar en Picún Leufú entre el 12 y el 14 de septiembre.