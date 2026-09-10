Rechazan una probation para la conductora que atropelló y mató a Elizabeth Martínez en Centenario: irá a juicio por dos causas. foto: Florencia Salto

El Tribunal de Impugnación de Neuquén —integrado por los jueces Andrés Repetto, Richard Trincheri y la jueza Estefanía Sauli— rechazó por unanimidad el recurso presentado por la defensa de la mujer acusada de atropellar y provocarle la muerte a Elizabeth Martínez sobre la Ruta Provincial 7. De esta manera, ratificaron lo resuelto por el juez de garantías Luis Giorgetti y confirmaron que la imputada deberá enfrentar un juicio oral unificado por dos graves hechos de tránsito.

La defensa pretendía separar los legajos para obtener la suspensión del juicio a prueba (probation) por el primer incidente, una estrategia que fue desestimada de plano por el tribunal de alzada.

Dos graves hechos en la Ruta Provincial 7

La Fiscalía imputó a la mujer por dos siniestros viales ocurridos en un lapso de siete meses sobre la misma arteria. El primer hecho ocurrió el julio de 2024 cuando circulaba sin licencia de conducir a más de 120 km/h por la Ruta 7, a la altura del ex peaje de Centenario. Perdió el control de su vehículo e impactó contra un poste de alumbrado público. Como consecuencia, tanto ella como su hijo de 1 año —a quien llevaba en su falda sin las medidas de seguridad correspondientes— sufrieron traumatismos y fracturas.

El segundo hecho fue el febrero de 2025), también sobre la Ruta 7, cuando cruzó un semáforo en rojo y embistió a Elizabeth Martínez, quien transitaba correctamente en su motocicleta. A raíz de la violencia del impacto, la víctima perdió la vida.

Los jueces de impugnación Andrés Repetto y Estefanía Sauli.

Los fundamentos del fallo judicial

En la audiencia de control de la acusación realizada el pasado 14 de agosto, el juez Giorgetti había dispuesto unificar ambos legajos y elevar la causa a juicio, denegando el beneficio de la probation solicitado para el choque de 2024. Ante la apelación defensiva, el Tribunal de Impugnación respaldó la decisión de primera instancia basándose en el principio de concentración.

Los magistrados remarcaron que, al tratarse de un concurso real de delitos atribuidos a la misma persona, los hechos deben juzgarse y resolverse de forma conjunta. Asimismo, explicaron que la calificación legal planteada por la Fiscalía para el siniestro fatal de 2025 prevé una pena mínima superior a los tres años de prisión. Al acumularse ambas causas, el monto de la pena en expectativa excede el límite permitido por el Código Procesal Penal para acceder a una suspensión de juicio a prueba.

Con esta resolución, la decisión del juez de garantías quedó firme, despejando el camino para que la acusada se siente en el banquillo de los acusados por ambas imputaciones.