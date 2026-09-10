Sirenazo nacional: Qué es el fondo del 5 por mil y por qué los bomberos voluntarios de Neuquén reclaman su pago

Bomberos voluntarios de todo el país llevaron adelante un sirenazo para reclamar al Gobierno nacional la distribución de fondos que, por ley, deben destinarse al funcionamiento de los cuarteles.

La Federación de Bomberos Voluntarios y la Asociación de Bomberos Voluntarios de Centenario indicaron que la Superintendencia de Seguros de la Nación retiene un remanente de 2025 que ronda los 60.000 millones de pesos, del cual cada federación provincial debería recibir entre 45 y 46 millones. Un sirenazo nacional busca visibilizar el reclamo.

Lorenzo Lorente, de la Federación de Bomberos Voluntarios, y Patricio Álvarez, de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Centenario, explicaron el alcance del reclamo.

Un remanente de 2025 que todavía no se distribuyó

Lorente detalló el origen de los fondos en cuestión: se trata del aporte que cada vecino del país realiza a través del seguro de su vehículo, conocido como el 5 por mil, que ingresa a la Superintendencia de Seguros de la Nación y debe distribuirse entre las asociaciones y federaciones de bomberos de todo el territorio. «Esa plata está a principio de cada año y se nos está debiendo un remanente del 2025 que todavía a esta altura del año no se deposita», señaló.

Según precisó, el monto adeudado asciende a unos 60.000 millones de pesos en total, de los cuales le corresponderían entre 45 y 46 millones a cada asociación y federación del país. «Para algunos no es nada, para nosotros es mucho», remarcó, al vincular esos fondos con el equipamiento, la capacitación y el perfeccionamiento de quienes trabajan como bomberos de manera voluntaria.

«No entendemos la razón por la que no llega»

Consultado sobre los motivos de la demora, Lorente sostuvo que el problema está en la falta de distribución por parte del Gobierno nacional, pese a que el Consejo Nacional envió numerosas notas reclamando que los fondos se giren con normalidad. «No entendemos la razón en el por qué no, pero la realidad es que no llega a quienes tienen que llegar», afirmó, en referencia a quienes arriesgan su vida cotidianamente en las tareas de la fuerza.

El referente aclaró que la demora no responde a ningún inconveniente administrativo de parte de las federaciones y asociaciones, que ya conocen el procedimiento de rendición de cuentas establecido por ley. «Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer una vez que nos lleguen esos dineros», sostuvo, y explicó que el sirenazo realizado en todo el país busca sensibilizar a quienes deben efectivizar el giro de esos recursos.

El impacto en los cuarteles: combustible, equipamiento y crecimiento de los cuerpos activos

Patricio Álvarez, de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Centenario, explicó en qué se utilizan estos fondos a nivel local. Detalló que sostienen los gastos corrientes de funcionamiento de una asociación: combustible, reparaciones y mantenimiento en general, además de la compra de indumentaria para el personal.

Álvarez remarcó que las asociaciones con mayor cantidad de intervenciones enfrentan un gasto proporcionalmente mayor, y que el crecimiento de la población de cada localidad exige también el crecimiento de los cuerpos activos y la renovación del equipamiento. «Las emergencias para nosotros no esperan, pero tampoco puede esperar el dinero que claramente es de los bomberos», planteó.

El referente de Centenario confirmó que el fondo en cuestión se nutre del aporte que realizan quienes pagan un seguro vehicular a través del 5 por mil, y que ese dinero debería haber llegado en tiempo y forma. Señaló que, a nivel nacional, existen numerosos cuarteles desfinanciados que ya debieron anunciar la suspensión de algunos servicios. Aclaró que no es la situación de su asociación, pero calificó la problemática como una realidad extendida «a lo largo y lo ancho del país».

«Siempre apostamos por el diálogo»

Álvarez cerró la entrevista remarcando que el sirenazo no es la vía habitual de reclamo del sector. «Siempre apostamos por el diálogo, pero al no ser escuchados, esta es una medida que creo la más saludable para que las autoridades entiendan el porqué de la importancia de que los fondos lleguen a los bomberos», concluyó.

Cómo funciona el fondo del 5 por mil

El aporte al que se refieren los bomberos está previsto en la Ley Nacional 25.054, que regula el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Se trata de una contribución obligatoria del 5 por mil (5‰) sobre las primas de todos los seguros, con excepción de los seguros de vida. Vale aclarar que no equivale al 5%, sino al 0,5% del valor de la prima, y está a cargo de las compañías aseguradoras, no de quien contrata la póliza.

El circuito de esos fondos, según establece la normativa, funciona de la siguiente manera:

La aseguradora calcula el 5‰ sobre la prima del seguro.

Ese importe debe ingresarse a la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La Superintendencia reúne los fondos y los gira a la cuenta prevista por la Ley 25.054.

Luego, el Estado nacional distribuye los recursos entre las asociaciones y cuarteles que cumplen los requisitos legales y administrativos correspondientes.

La ley establece, además, que ese aporte no puede trasladarse al precio que paga el asegurado: no debería figurar como un recargo adicional en la póliza, sino que la aseguradora lo afronta dentro de la prima que declara y liquida ante el organismo de control (fuente: bomberosra.org.ar).