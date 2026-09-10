Rodrigo Núñez, de productor a presidente de la Rural de Viedma: el desafío de mostrar el potencial ganadero de la Patagonia

Rodrigo Núñez es productor y presidente de la Sociedad Rural de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

Este fin de semana, la Sociedad Rural de Viedma abrirá sus puertas para recibir a las principales cabañas de la Patagonia. La 30° Expo Rural de la Comarca Viedma-Patagones tendrá como uno de sus grandes atractivos a la 13° Exposición Nacional Patagónica de Angus.

Desde RÍO NEGRO RURAL hablamos con el presidente de la Sociedad Rural de Viedma, Rodrigo Núñez, para conocer cómo se prepara la entidad para este desafío y, también, para saber cómo llegó un productor que hasta hace pocos años estaba alejado de la vida institucional a ponerse al frente de la Rural.

Núñez contó que su acercamiento a la institución comenzó cuando se hizo socio en 2022, después de recibir el impulso de integrantes de la entidad, entre ellos quien era presidenta en ese momento, Juliana Bugiolacchi.

Después llegó la decisión de conformar una nueva comisión. Núñez se sumó junto a un grupo de productores y amigos y terminó asumiendo la conducción de la institución. «Me llevó a tener que bajarme de un tractor para venir a conducir lo que es esta Rural«, contó.

Dice que no se arrepiente de aquella decisión, por el contrario, asegura que la experiencia le dejó mucho más de lo que esperaba. «Estoy más que orgulloso y me está dejando un montón de cosas que la verdad que me las voy a llevar tanto en el corazón como en los recuerdos el día que tenga que dejar el mandato», expresó.

Una Nacional Angus para mostrar el trabajo de la Patagonia

Ahora, una de las principales responsabilidades de Núñez es recibir en Viedma a las cabañas que participarán de la Nacional Angus.

Para él, la importancia del evento está en lo que representa para la ganadería regional. La muestra reúne a 32 cabañas de bovinos y ovinos, con reproductores que reflejan el resultado de años de trabajo y selección genética.

«Esta es para nosotros un evento más que importante por el hecho de que tenemos la Nacional de Angus«, sostuvo.

La exposición permitirá que los cabañeros pongan en pista sus reproductores, pero también que los productores puedan acercarse en busca de genética para sus propios rodeos. «Eso nos permite a nosotros prepararnos para recibir un montón de cabañas, para recibir los mejores reproductores», explicó.

La pista de la Expo Rural recibe a reproductores de cabañas de la Patagonia. Foto: Marcelo Ochoa

Y agregó que la expectativa no está solamente puesta en la competencia. «Hay muchos cabañeros y productores esperando esta exposición. Para los cabañeros es una oportunidad de mostrar sus reproductores y el trabajo que vienen haciendo, mientras que los productores pueden venir a buscar y adquirir genética», señaló.

La Nacional Patagónica de Angus tendrá además una conexión directa con Palermo. Núñez considera que estas competencias son una instancia clave para los establecimientos que buscan medir su genética antes de llegar a la principal exposición ganadera del país.

«La Nacional de Angus es un trampolín, una precampaña para ir a competir a Palermo«, sostuvo.

La mirada de Núñez está respaldada por lo ocurrido este año en la pista de Palermo, donde las cabañas patagónicas tuvieron una participación destacada y obtuvieron premios. Para la Sociedad Rural de Viedma, esos resultados son una muestra del crecimiento que alcanzó la genética de la región.

Un buen momento para la ganadería

Más allá de la Nacional, Núñez observa un escenario positivo para la actividad ganadera regional.

«Yo la verdad que la describiría muy bueno», respondió cuando fue consultado por el presente del sector.

En su análisis aparecen dos factores: el valor económico que tiene hoy la ganadería y las condiciones climáticas que comenzaron a mejorar después de años particularmente duros.

«Venimos de tres sequías muy fuertes, de perder muchos animales», explicó.

Ahora, las precipitaciones están permitiendo mirar nuevamente hacia adelante. Para Núñez, el cambio climático de los últimos meses genera una oportunidad para recuperar rodeos, reinvertir y continuar apostando por la producción.

«Esto está dando una esperanza a reinvertir, a dejar cabezas, a seguir apostando al campo y obviamente a la ganadería que es uno de los fuertes de la Patagonia», afirmó.

El productor siempre busca mejorar

Núñez también habló de los desafíos que enfrenta hoy la producción en la región. Para él, el trabajo del productor implica una búsqueda permanente por mejorar y no quedarse con los resultados alcanzados.

«Un ganadero o un productor nunca tiene un desafío como meta final», planteó.

La idea, explicó, es seguir avanzando, mejorar los resultados y encontrar nuevas formas de producir. Esa lógica también atraviesa el trabajo de los cabañeros, que buscan superarse en cada exposición y elevar la calidad genética de sus animales.

«Cada vez que produce, trata de producir siempre un poco mejor, trata de producir siempre más», señaló.

La genética ganadera patagónica vuelve a tener su espacio en la pista de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

En ese camino, Núñez considera que las exposiciones cumplen un papel importante porque permiten comparar el trabajo entre establecimientos y empujan a mejorar la calidad de los rodeos.

Una Rural que busca representar al productor

Desde la conducción de la Sociedad Rural de Viedma, Núñez también tiene una mirada sobre el rol que debe cumplir la institución.

«Nosotros como Sociedad Rural de Viedma tratamos de, dentro de todo, ser un poco la voz generacional de lo que es el campo», explicó.

Su objetivo, contó, es representar al sector productivo y comercial y acompañar a los productores frente a las medidas que se toman.

«Tratamos siempre de acompañar las nuevas medidas que se toman y colaborar con eso, tanto con el Estado provincial como con el resto de las entidades», señaló.

La intención es aportar la mirada del sector y trabajar para que las decisiones que afectan a la producción tengan una mirada vinculada con la realidad del campo.

El campo también quiere encontrarse con la ciudad

Para Núñez, la Rural no tiene que ser solamente un espacio para quienes están vinculados directamente con la actividad agropecuaria.

Desde la organización de la Expo buscan que el predio también sea un lugar de encuentro para la comunidad. La propuesta de este año suma al movimiento ganadero un paseo comercial y tecnológico, patio gastronómico, feria de productores, juegos infantiles y espectáculos.

La Rural de Viedma abre sus puertas durante todo el fin de semana con propuestas para toda la familia. Foto: Marcelo Ochoa.

«Tratamos de dentro de alguna forma graficar lo que es el campo acá dentro del predio para que la gente pueda venir y compartir y vivir el campo», contó.

La idea es que durante el fin de semana quienes viven en Viedma y alrededores puedan acercarse al predio, conocer los animales y el trabajo de las cabañas, pero también disfrutar de una propuesta pensada para toda la familia.

En los últimos días, Núñez también destacó que la edición tendrá una escala mayor, con nuevas propuestas para la comunidad y mejoras de infraestructura en el predio.

Tres meses de trabajo para una Expo que quiere dejar huella

La organización de una exposición de esta magnitud no comienza cuando llegan los animales. Núñez contó que llevan alrededor de tres meses trabajando en el predio para preparar cada detalle.

Y hay algo que espera especialmente de esta edición: que quede como uno de los recuerdos importantes de su paso por la institución.

«Siempre mejorando como lo hace el productor«, dijo al explicar la lógica con la que trabajaron en la preparación.

La expectativa es que la exposición esté a la altura de los cabañeros que llegarán desde distintos puntos de la Patagonia, pero también de los productores y de la comunidad. «Trabajamos para que sea algo excelente y sea un evento más que extraordinario para el cabañero, para el productor que viene a adquirir los reproductores y para la comunidad también», sostuvo.

La apuesta está puesta en que esos tres días permitan mostrar algo más que animales en una pista: el trabajo, la genética y el presente de una ganadería patagónica que, después de años difíciles, vuelve a mirar hacia adelante.

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