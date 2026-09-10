Antonio Laje lideró un traslado aéreo de urgencia para derivar a un bebé en Chubut

El periodista y piloto comercial Antonio Laje volvió a encabezar un operativo sanitario en Chubut. El sábado pasado estuvo al mando de la aeronave que trasladó a Julián, un bebé que requería atención médica de alta complejidad y debió ser derivado desde Esquel hacia Comodoro Rivadavia ante la falta de una Unidad de Terapia Intensiva pediátrica en el hospital local.

El operativo quedó registrado en un video difundido por Laje en sus redes sociales, donde mostró las tareas realizadas en la pista hasta el despegue. En las imágenes se observa el trabajo coordinado entre el personal sanitario y aeronáutico para concretar el traslado con la rapidez que exigía el cuadro de salud del niño.

Laje, quien desde hace años realiza vuelos de asistencia humanitaria y traslados de urgencia en distintas regiones del país, lideró a la tripulación encargada del operativo.

El mensaje de agradecimiento de la mamá de Julián

La publicación del periodista generó repercusión en las redes sociales y recibió numerosos mensajes. Entre ellos se destacó el de Estefhanie Hube, la madre del pequeño, quien expresó su reconocimiento a la tripulación por la rapidez del operativo.

«Soy la mamá de Julián, el bebé que trasladaron desde Esquel a Comodoro. Lamentablemente yo no pude viajar con mi bebé porque aún no me dan el alta médica, pero quería agradecerte a vos y a toda la tripulación por todo el cuidado y excelente viaje que hicieron», escribió la mujer en la publicación del piloto.

En el mismo mensaje, la madre confirmó el buen estado del pequeño al momento de su llegada al centro de salud: «Mi bebé llegó más que bien, sin problemas y listo para el recibimiento que le dieron en la clínica. Mil gracias por el gran trabajo y la velocidad con la que lo hacen; pensé que la derivación iba a demorar más y ustedes en un día ya estaban acá en Esquel buscando a mi Julián».