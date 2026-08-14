Agostina Hein hizo historia: bronce, récord sudamericano y un podio inédito para la natación argentina

El enorme potencial de Agostina Hein volvió a quedar en evidencia en una de las competencias más exigentes del calendario internacional. La nadadora argentina de 18 años obtuvo la medalla de bronce en los 400 metros combinados del Pan Pacific Championships, disputado en Irvine, California, y estableció un nuevo récord sudamericano con un tiempo de 4:32.54. Además, consiguió un resultado histórico para la natación nacional: fue el primer podio argentino en todas las ediciones de este certamen.

La representante de Campana ya había dado señales de que podía pelear por las medallas durante las series clasificatorias. Allí registró 4:35.43, el mejor tiempo entre todas las participantes, y se metió en la final como la más rápida de la jornada, confirmando que llegaba en un nivel competitivo altísimo.

Agostina Hein, en plenba acción durante la prueba de 400 metros combinados. (Foto: AP)

En la definición, la victoria quedó en manos de la canadiense Summer McIntosh, triple campeona olímpica en París 2024, con 4:28.01 y récord del campeonato. La australiana Jenna Forrester se quedó con la medalla de plata con 4:31.50, mientras que Hein completó el podio con su histórico 4:32.54, mejorando su propia plusmarca continental y bajando casi tres segundos respecto de las eliminatorias.

La dimensión de la actuación se entiende mejor con otro dato: de las ocho finalistas, seis eran medallistas olímpicas o mundiales y todas tenían una amplia experiencia internacional. Hein, una de las más jóvenes de la prueba, terminó por delante de cinco de esas figuras y quedó cuarta en el ranking mundial de la temporada en los 400 metros combinados.

🌍 Las cinco nadadoras más rápidas de los 400m combinados en 2026.



🇨🇦 Summer McIntosh (4:27.35)

🇨🇳 Zidi Yu (4:30.79)

🇦🇺 Jenna Forrester (4:31.19)

🇦🇷 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗜𝗡𝗔 𝗛𝗘𝗜𝗡 (𝟰:𝟯𝟮.𝟱𝟰)

🇨🇳 Yiting Yu (4:33.09)



Una argentina entre las mejores del mundo, emocionante. pic.twitter.com/S4VTZkgCPi — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) August 14, 2026

La argentina ya había dado un gran golpe en 2025 al consagrarse campeona mundial juvenil en esta especialidad y fijar el récord sudamericano en 4:34.34, dejando atrás una marca histórica que pertenecía a Georgina Bardach desde 2004. Con el 4:32.54 conseguido en Irvine volvió a superarse y ratificó que su crecimiento sigue acelerándose.

Con apenas 18 años, Hein dejó de ser solo una promesa de la natación argentina. Su actuación en Irvine la consolidó entre las mejores especialistas del planeta y mostró que ya puede competir de igual a igual con la elite mundial en una de las pruebas más complejas del programa internacional.