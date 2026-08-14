Boca visita a Platense por el Torneo Clausura y Arruabarrena prepara cambios: formaciones, hora y TV

El cipoleño Maximiliano Amarfil es baja en Platense por lesión. Santiago Ascacíbar, en tanto, podría ser suplente en Boca. (Foto: Archivo - FOTOBAIRES)

Boca Juniors visitará a Platense este sábado desde las 21:15, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El árbitro será Jorge Baliño y la transmisión televisiva estará a cargo de TNT Sports Premium.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador del Xeneize, analiza rotar algunos nombres para enfrentar al Calamar, con la mira puesta en la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que será el próximo martes 18 de agosto, cuando su equipo visite a Deportivo Recoleta en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

El arquero volverá a ser Álvaro Montero, mientras que las modificaciones comenzarían en la defensa. Uno de los que podría descansar es Lautaro Blanco, quien había disputado todos los minutos desde la llegada del Vasco y el último martes fue reemplazado en el entretiempo. En su lugar, Malcom Braida tiene chances de ser titular, mientras que el ex Rosario Central podría esperar entre los suplentes. Además, Marco Pellegrino podría ingresar por Ayrton Costa y Dylan Gorosito por Leandro Lozano.

Arruabarrena evalúa varias modificaciones

En el mediocampo también podría haber cambios. El que más posibilidades tiene de salir del once es el capitán Leandro Paredes, que prácticamente no tuvo descanso desde el Mundial. Su lugar podría ser ocupado por Camilo Rey Domenech. A su vez, Santiago Ascacíbar también está bajo observación del cuerpo técnico, pese a que viene de marcar en los últimos cuatro partidos.

En ataque, los otros dos nombres que están bajo la lupa son Tomás Aranda y Leonel Flores. Los juveniles vienen mostrando un gran nivel, pero podrían tener descanso ante Platense y dejarles sus lugares a Sebastián Villa y Alan Velasco. De todas maneras, el equipo todavía no está confirmado y Arruabarrena terminará de definirlo en la previa, como acostumbra hacer antes de cada encuentro.

Del otro lado, Platense también afrontará el partido con la cabeza puesta en otra competencia. El Calamar cambió de entrenador durante la última semana: Walter Zunino fue despedido tras una mala racha en el torneo local y su lugar fue ocupado por Martín Palermo. El Titán debutó con un triunfo por 1-0 ante Independiente como visitante y luego empató 1-1 frente a Coquimbo Unido, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Precisamente, el «Titán» también analiza preservar a sus principales futbolistas. La revancha ante Coquimbo Unido será el próximo miércoles 19 de agosto en Chile, por lo que Platense presentaría un equipo alternativo para recibir a Boca este sábado por el Torneo Clausura. Cabe resaltar que el cipoleño Maximiliano Amarfil es baja por una lumbalgia.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en febrero, en un empate sin emociones en La Bombonera por el Apertura. De los últimos ocho cruces, el Marrón solo pudo ganar uno en 2024.

Formaciones, hora y TV

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía, Santiago Quirós; Martín Barrios, Felipe Bussio; Guido Mainero, Nicolás López, Juan Gauto; Héctor Bobadilla. DT: Martín Palermo.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Rey Domenech Milton Delgado; Leonel Flores o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Sebastían Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Hora: 21:15.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Ciudad Vicente López.