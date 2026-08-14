Quién era el surfista argentino que murió durante una práctica en la Isla de Pascua chilena

En Chile se registró un trágico accidente cuando un surfista argentino murió tras sufrir una descompensación mientras realizaba una práctica sobre el mar en Rapa Nui, la Isla de Pascua chilena.

Quién era el surfista argentino que murió en Chile

De acuerdo a la información brindada por medios chilenos, el hombre fue identificado como Gonzalo Balado. Tenía 40 años y era oriundo de Mar del Plata pero, desde hace varios años, vivía en la Isla junto a su pareja.

El surfista era conocido en la zona porque administraba un restaurante frente a la playa llamado La Perla, en honor a su ciudad natal.

Según su perfil, Balado tenía tres pasiones claras: la comida, el surf y las inmersiones acuáticas. Todos los días disfrutaba en la Isla y subía fotografías de él sumergido en las profundidades del mar.

El surfista había construido en Rapa Nui un proyecto de vida junto a su pareja: estaba a cargo de la cocina y preparar todo tipo de platos en el emprendimiento gastronómico, junto a una escuela de surf en la costa isleña.

Tras la muerte del surfista, su novia convocó a una despedida en el local que ambos gestionaban. En un mensaje publicado en Instagram, llamó a recordarlo con elementos ligados a su vida diaria y a su identidad: «Estaremos honrando a Gon con parrilla, fuego, fernet, videos de surf, sus hermanos y familia como a él le gustaría. Cualquier persona que quiera pasar a compartir es bienvenida, gracias, gracias, gracias».

Lo que se sabe del trágico accidente

El hecho ocurrió este martes por la tarde, cerca de las 16:30, cuando Gonzalo se encontraba surfeando junto a un grupo de amigos. Según indicaron testigos a medios locales, la emergencia se produjo durante una maniobra en la zona de rompientes, mientras se preparaban para terminar la jornada.

El sector donde ocurrió el accidente está rodeado de piedras y es utilizado para practicar surf de grandes olas. Tras advertir que Gonzalo se había descompensado, sus compañeros lograron sacarlo del agua y lo trasladaron por sus propios medios hasta el Hospital Hanga Roa.

Los equipos de emergencia también fueron enviados al lugar. Sin embargo, cuando llegaron, Balado ya había sido llevado al centro de salud. Allí, los médicos realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 40 minutos, pero no pudieron salvarlo.

Según el informe preliminar, la causa de muerte habría sido asfixia por inmersión. Además, las autoridades marítimas remarcaron que al momento del accidente no había alertas especiales por mal tiempo, marejadas ni condiciones meteorológicas adversas.