Organizaciones de derechos humanos reclaman la construcción del «Espacio Noemí Labrune» en donde funcionó “La Escuelita”

El foro de la Norpatagonia “Memorias que Persisten” presentó este viernes en la Casa de Gobierno de Neuquén un petitorio para solicitar la construcción del «Espacio de la Memoria Noemí Labrune» en donde funcionó el centro clandestino de detención “La Escuelita”.

El documento fue recibido por la secretaria del ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, quien se comprometió a elevarlo al funcionario para su tratamiento.

El foro reúne a organizaciones como ADUNC, ATEN, el Sindicato de Prensa de Neuquén, la APDH Neuquén, la Asociación de Familiares, Detenidos y Presos Políticos de Cutral Co y Plaza Huincul, y Jóvenes por la Memoria.

«No queremos sino que se haga efectiva la política estatal»

El petitorio fue entregado por Silvia Barco, presidenta de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) Neuquén, Marcelo Medrano, abogado e integrante de la APDH, y Dora Seguel, sobreviviente de la última dictadura militar.

«Esta es una prueba del compromiso que tiene que tener este gobierno en la capital de los Derechos Humanos para ser coherente con los convenios que ya firmó, donde se comprometen a preservar, resguardar y transmitir la memoria. No queremos sino que se haga efectiva la política estatal«, aseguró Seguel tras ser recibidos.

Detalló que explicaron los argumentos del petitorio y «también adjuntamos el apoyo que hemos recibido de todos los organismos de Derechos Humanos del país. Se comprometió a entregarlo, a tratarlo y quedamos a disposición para ofrecer toda la información necesaria«.

Foto: Cecilia Maletti.

La jornada se realizó en el marco del aniversario del “Plantón” del 14 de agosto de 1980, cuando familiares de presos políticos y personas desaparecidas de la región se concentraron frente a la Gobernación exigiendo información.

«Sabíamos que estaban torturando a miles de compañeros, la mayoría de aquí de la zona, pero no teníamos datos de dónde podían estar. Así todo, con el miedo, con la angustia, pudimos organizar esa marcha que hoy estamos acá recordando«, contó Ana María Chaina, militante de Derechos Humanos.