Agustín Calleri y Mariano Zabaleta, con RÍO NEGRO desde el Ruca Che: «La cancha está espectacular»

En el segundo día de entrenamientos a doble turno para la Copa Davis en Neuquén, los principales dirigentes de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) llegaron hoy al Ruca Che. En su arribo, Agustín Calleri y Mariano Zabaleta hablaron con Río Negro y destacaron cómo quedó la cancha.

«La cancha está muy bien, ya cuando había venido cuando se hizo la conferencia de prensa de presentación vimos que el estadio es muy lindo. Es muy importante tener un estadio así para desarrollar una serie como esta. Va a ser muy atractiva, a estadio lleno. Los chicos están muy cómodos, les encantó la cancha», destacó Calleri.

Acerca de la elección de la sede en Neuquén, señaló: «Es la serie más austral que hemos jugado, en mi gestión ya salimos a jugar cuatro veces al interior, es lo que intentamos. En Buenos Aires hay tantos eventos que a veces no se la tanta importancia, acá se aprecia mucho más. Nos pareció muy piola cuando surgió la chance de Neuquén, hablamos con el gobernador y nos dijo que sí. Ver a estos jugadores en vivo es algo totalmente distinto a verlos en la tele«.

Respecto a cómo se pueden adaptar los jugadores a la cancha, Calleri comentó: «están acostumbrados a jugar en indoor, lo hacen en una superficie así en la gira del último tramo del año. A los chicos les sienta bien, por eso elegimos una cancha así, por lo que hablé con ellos les gusta la velocidad de la cancha, las pelotas, están a gusto».

«El público argentino es muy distinto a otro tipo de público, lo vive de manera muy apasionada y se hace notar», concluyó el presidente.

Por su parte, Mariano Zabaleta valoró que «la cancha está espectacular, ya conocía al estadio, es de primer nivel, envidiable para todo el país. Las autoridades trabajaron para que los jugadores estén cómodos, la cancha quedó divina, va a ser una fiesta el fin de semana».

«Están todos muy emocionados porque nos damos cuenta que la gente se va a escuchar mucho cantando y alentando cuando la cancha esté llena. Es muy importante para los jugadores, les da mucho ánimo, van a vivir un momento único», aseguró sobre lo que se vivirá el fin de semana en el Ruca Che.

Zabaleta tiene una relación estrecha con esta región ya que su mamá es de General Roca y es la hermana de Teté Coustarot. «Escuché toda la vida a mi mamá y a los hermanos hablar de estar región y siguen viniendo. Sigo viendo fotos de la casa donde vivían y tienen grandes recuerdos. También tuve de entrenador a Mariano Hood (cipoleño). Tengo un gran cariño por la zona«, expresó.