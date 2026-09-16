Mientras PISA mide al país, Río Negro busca conocer qué pasa en sus aulas

Río Negro Explora aspira a tener un diagnóstico de los aprendizajes en la provincia para poner en marcha las estratégicas pedagógicas que se requieran. Foto: archivo

Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), el examen mundial que, cada tres años, mide las habilidades de los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, volvieron a poner en evidencia las dificultades del sistema educativo argentino de Argentina. Sin embargo, Río Negro avanza en una evaluación de la política educativa local.

El objetivo de la provincia fue evaluar en territorio para establecer estrategias en base a las necesidades locales. Poner en marcha una herramienta de evaluación con una “impronta rionegrina”.

Río Negro Explora es un dispositivo provincial para conocer cómo están aprendiendo los estudiantes que se puso en marcha en 2024. En un inicio, solo estuvo destinado a estudiantes de primer y segundo grado; en 2025 se amplió a tercer grado y en esta oportunidad, a quinto grado y a segundo año del secundario.

“Las pruebas de Nación son estandarizadas. Lo que hicimos fue adaptarlas con una impronta rionegrina, pensando en el fortalecimiento. Se abordó la enseñanza de la alfabetización inicial y la alfabetización múltiple. Luego, se presentan los datos y se piensan en estrategias pedagógicas”, explicó Marcelo Strahl, directora general de Educación de Río Negro.

En las pruebas PISA, Argentina registró uno de los retrocesos más fuertes de la región en la evaluación relacionada con los conocimientos en matemáticas. Obtuvo 367 puntos, 11 menos que en 2022, lo que representa el peor resultado desde que comenzó a participar en la evaluación. Por otro lado, apenas el 24% de sus estudiantes alcanzó el nivel mínimo de competencia, frente al 65% registrado como promedio en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo que agrupa a las 38 economías más desarrolladas del mundo.

“Participamos de las pruebas PISA, pero son análisis muy macro. Río Negro forma una parte minúscula en ese parámetro tan amplio. A nivel macro, es difícil medir lo que acontece en el ámbito educativo de nuestra provincia. Es para tener en cuenta, pero nosotros podemos hacer una comparativa con nuestras evaluaciones”, advirtió.

La evaluación de Río Negro Explora se pone en marcha en dos períodos del calendario educativo anual.

El dispositivo comenzó con estudiantes de primero y segundo grado, alcanzando a más de 18.000 niños en 2024. Al año siguiente, se amplió a tercer grado, llegando a más de 26.000 estudiantes y de esta forma, permitió conocer los aprendizajes al término del primer ciclo.

Este año, Río Negro Explora se amplió a quinto grado, con una cobertura de 35 mil estudiantes en la provincia. Por otro lado, a la evaluación de Lengua, se incorporó el área de Matemática y la resolución de problemas. ¿Por qué no se incluyó a cuarto grado? La funcionaria provincial aclaró que se trata del último grado del ciclo.

También en 2026 se decidió avanzar en el nivel medio. Por primera vez, el dispositivo se implementó en el segundo año del secundario y contempla a más de 7.000 estudiantes.

El paso a las mejoras

De acuerdo a los datos relevados por Río Negro Explora en 2025, 9 de cada 10 estudiantes de segundo grado lograron escribir palabras o frases sin dificultades; en tanto, 8 de cada 10 pueden leer. En primer grado, el 94% de los estudiantes escribieron su nombre de manera autónoma; mientras que el 76% ya puede leer palabras y un 16% se encontraba en proceso de lograrlo.

“Los porcentajes han ido mejorando. Estos resultados no solo muestran avances, mejoras educativas, sino que permiten identificar dónde es necesario seguir fortaleciendo la enseñanza”, indicó Strahl.

El programa, añadió, avanza en una evaluación pedagógica. De esta forma, se accede a un relevamiento del nivel de aprendizaje de los estudiantes y con esta “información situada, se orientan las trayectorias y se trabaja con las escuelas para fortalecer la formación docente y la toma de decisiones”.