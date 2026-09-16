Más de 1.000 residentes se iniciaron en la nieve por los 90 años de Catedral

Play Park y a la Telesilla Princesita, dos sectores destinados a quienes dan sus primeros pasos en la nieve en Catedral. Gentileza.

Más de 1.000 residentes de Bariloche y Dina Huapi ya accedieron al Pase Iniciación gratuito que Cerro Catedral lanzó como parte de la celebración por sus 90 años. La propuesta está destinada especialmente a quienes todavía no habían tenido una primera experiencia de esquí.

Catedral: más de 200 pases por día

La iniciativa comenzó con 100 lugares diarios y la respuesta llevó a ampliar rápidamente la disponibilidad. Desde el 12 de septiembre se ofrecen más de 200 pases por día para residentes.

Las primeras jornadas reunieron a vecinos de distintas edades en los sectores de iniciación. Gentileza.

El beneficio permite acceder al Play Park y utilizar la Telesilla Princesita, dos espacios vinculados con las primeras experiencias sobre la nieve. No incluye clases de esquí ni equipamiento.

Chicos y adultos encontraron una oportunidad para tener su primer contacto con el esquí. Gentileza.

La oportunidad de una primera vez

Detrás de los números hay historias de vecinos que, pese a tener la montaña cerca, nunca habían esquiado. “Nací en Bariloche y siempre tuve la montaña ahí, pero nunca había esquiado. Uno piensa que algún día lo va a hacer y lo va dejando. Cuando apareció esta posibilidad dije: ‘Bueno, ahora sí’. Fue una experiencia hermosa y me dieron ganas de seguir aprendiendo”, contó Mariana, una residente de 38 años.

Para otras familias, la iniciativa permitió compartir esa primera experiencia con los más chicos. “Venimos mucho a la montaña, pero nuestros hijos nunca habían esquiado. Aprovechamos esta oportunidad para que pudieran probar y fue increíble verlos tan entusiasmados”, relató Julián, vecino de Bariloche y papá de dos chicos que participaron de la propuesta.

La Telesilla Princesita permite acceder a pistas pensadas para quienes están dando sus primeros pasos. Gentileza.

El Pase Iniciación forma parte de las acciones por el aniversario de Catedral y continuará durante septiembre. “Celebrar 90 años también significa pensar en los próximos 90. Y para eso es fundamental que quienes viven en Bariloche puedan seguir encontrándose con su montaña, que nuevas personas tengan la posibilidad de conocerla y que ese vínculo continúe pasando de generación en generación”, señalaron desde Cerro Catedral.

La ampliación de los cupos permitió sumar a más residentes y, a pocos días del comienzo de la propuesta, más de un millar ya habían tenido su primera experiencia en la nieve. La iniciativa continuará hasta el 30 de septiembre, con lugares disponibles cada día para quienes quieran acercarse por primera vez al esquí.