Homicidio de Franco Morales en Allen: prorrogaron la preventiva de dos imputados hasta noviembre

Los dos hombres imputados por el homicidio de Franco Agustín Morales, ocurrido el 13 de agosto en Allen, continuarán detenidos con prisión preventiva durante otros dos meses. El juez de Garantías Julio Martínez Vivot prorrogó la medida hasta el 15 de noviembre, mientras que el plazo de la investigación penal preparatoria se extendió hasta el 15 de diciembre.

La decisión se tomó durante una audiencia realizada este miércoles, luego de que la Fiscalía planteara que persiste el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Los acusados están imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y para asegurar sus resultados, en concurso real con robo en lugar poblado y en banda agravado por el uso de arma de fuego.

La Fiscalía pidió mantener la detención

La fiscal Verónica Villarruel sostuvo que el peligro procesal no desapareció y que, por el contrario, se incrementó durante el último mes. “El peligro procesal de entorpecimiento se mantiene, se sostiene y ha incrementado durante este mes de investigación”, afirmó.

Por ese motivo, solicitó que la prisión preventiva se prorrogara por dos meses para ambos imputados. Una de las defensas se opuso y propuso reemplazar la medida por una tobillera electrónica, mientras que el otro abogado no presentó objeciones al pedido fiscal.

El magistrado finalmente hizo lugar a la solicitud y extendió la detención hasta el 15 de noviembre al mediodía.

Qué ocurrió el día del homicidio

El hecho investigado ocurrió el 13 de agosto, alrededor de las 18, en calle México al 30 de Allen. Según la hipótesis fiscal, Morales, de 24 años, había acordado por redes sociales la venta de su motocicleta con un presunto comprador y lo citó en ese lugar.

La Fiscalía sostiene que los dos imputados llegaron junto a otros dos hombres, en dos motos y armados con un revólver. En la vereda habrían increpado a Morales y le dispararon en el tórax para concretar el robo.

El joven murió como consecuencia del ataque y los cuatro involucrados escaparon con su motocicleta y su teléfono celular iPhone.

Una rueda de reconocimiento todavía pendiente

Durante la audiencia, Villarruel explicó que durante el último mes se concretaron entrevistas con personas que colaboraron con la investigación y aportaron información vinculada con cámaras de seguridad.

Una de esas personas, señaló la fiscal, está en condiciones de participar en una rueda de reconocimiento que ya fue solicitada y tiene fecha fijada. Por ese motivo, pidió que no se difundieran fotografías de los dos imputados hasta que esa medida se concrete.

“Estando pendiente de producir esa medida, se solicita a las áreas de Comunicación y a través de ellas a los medios de comunicación que aún no sean publicadas las fotografías de los dos imputados”, advirtió la representante del Ministerio Público Fiscal.

También analizan celulares y ADN

La pesquisa todavía tiene otras medidas pendientes. Entre ellas se encuentra el análisis del teléfono celular de Morales, que fue remitido a Viedma para ser examinado por áreas de investigación del Ministerio Público.

También resta obtener muestras de ADN y enviarlas al Laboratorio Regional de Genética Forense, que funciona en Bariloche. “Restan tomar además los ADN para ser enviados al Laboratorio Regional de Genética Forense dependiente del Ministerio Público, con sede en Bariloche”, explicó Villarruel.

La Fiscalía continuará además con el análisis de las evidencias reunidas durante el primer mes de pesquisa para establecer la participación de cada uno de los involucrados.

La investigación seguirá hasta diciembre

Con la resolución del juez, los dos imputados permanecerán detenidos hasta noviembre y la etapa de investigación penal preparatoria tendrá como fecha límite el 15 de diciembre de 2026.

Mientras tanto, la Fiscalía avanzará con las medidas pendientes, entre ellas la rueda de reconocimiento, las pericias genéticas y el análisis del teléfono de la víctima.