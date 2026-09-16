Un pueblo de Neuquén se une contra una especie invasora que «ahoga al bosque nativo»

A medida que se derrite la nieve, Villa Pehuenia – Moquehue retoma su plan de acción para erradicar el pino murrayana, una especie exótica. «Ahoga al bosque nativo», aseguró el intendente e ingeniero agrónomo, Arturo De Gregorio. Invitó a participar de la iniciativa: «Queremos aportar nuestro grano de arena».

La actividad se realizará este jueves, de 9 a 15, sobre un tramo de tres kilómetros de la Ruta Provincial 13, desde el Centro Comunitario Rural Evangélico en dirección a El Litrán. La convocatoria es abierta a residentes y visitantes que quieran colaborar con las tareas de raleo y recuperación del bosque nativo integrados por araucarias, lengas y ñires.

La idea surgió en enero, durante el aniversario de la ciudad. Desde entonces, se reúnen una vez por mes para ralear pinos, a excepción de julio y agosto por cuestiones climáticas. «Queremos hacer todo el circuito para que, por lo menos a ambos costados de la ruta que pasa por el centro del pueblo, ya no haya más pino murrayana», comentó De Gregorio a Diario RÍO NEGRO.

Foto: Gentileza Municipalidad de Pehuenia- Moquehue.

El pino murrayana, la especie que cambió el paisaje de Villa Pehuenia

El padre de Arturo De Gregorio fue el primer intendente de Villa Pehuenia- Moquehue, así que el actual jefe comunal conoce aquellas tierras en profundidad. «Crecí entre Pehuenia y Zapala», comentó. Fue testigo de cómo el pino murrayana fue invadiéndolo todo. «Nos cambió el paisaje», enfatizó.

Señaló que la llegada de la especie se remonta a cuatro o cinco décadas atrás, cuando todavía funcionaban los aserraderos de Moquehue. Por entonces, aún se permitía extraer araucarias y, para compensar esa tala, plantaban nuevos ejemplares. «Trajeron este pino, que parecía una solución por su rápido crecimiento, pero ahora, con los años, te das cuenta de que no fue tan así», recordó el jefe comunal. Lo que parecía una alternativa forestal terminó expandiéndose sin control.

El ingeniero agrónomo afirmó que su alta capacidad de reproducción encendió las alarmas. Sus semillas se dispersan con facilidad, ocupan claros y avanzan sobre sectores donde crecen araucarias, lengas y ñires. Además, la acumulación de material seco eleva el riesgo de incendios forestales. «Es una especie invasora, muy agresiva, que compite por el agua, los nutrientes y el espacio», explicó.

El plan municipal propone intervenir unas 100 hectáreas por año. De Gregorio indicó que, hasta el momento, las cuadrillas ya trabajaron sobre cerca de 50 hectáreas del ejido. La prioridad está sobre los márgenes de la Ruta 13, aunque el objetivo final es extender las acciones a otros sectores afectados.

Durante cada jornada, los participantes cortan los ejemplares jóvenes y retiran los árboles que amenazan al bosque nativo. Después, una máquina chipeadora tritura las ramas y los troncos de menor tamaño. Comentó que parte de ese material llega a viveros provinciales, donde sirve como sustrato, y otra parte se utiliza para cubrir caminos.

De Gregorio destacó el aporte del personal municipal, la Brigada Provincial de Manejo del Fuego, instituciones y vecinos. También valoró el acompañamiento de artistas locales, que aprovechan parte de la madera. «Esto no lo puede hacer solamente el municipio. Necesitamos que la comunidad entienda el problema y se sume», enfatizó.

Invitan a vecinos y turistas a sumarse a la iniciativa en Pehuenia. (Gentileza).

Proyectan reforestar el bosque nativo de Villa Pehuenia

El intendente adelantó que, una vez que concluya el raleo, llegará el momento de recuperar las áreas intervenidas con especies autóctonas. La Municipalidad ya inició gestiones para obtener ejemplares de araucarias, ñires y lengas, con el propósito de devolverle al lugar parte de su configuración original.

La tarea llevará tiempo. El pino ocupó durante décadas grandes extensiones y logró instalarse como una postal habitual de la localidad. Sin embargo, De Gregorio confía en que el trabajo sostenido permitirá frenar su avance. «No vamos a solucionar todo de un día para el otro, pero queremos aportar nuestro grano de arena”, sostuvo.

La jornada de este jueves marcará el reinicio del cronograma tras la pausa invernal. Quienes se acerquen podrán colaborar con una acción concreta para proteger el bosque que define la identidad de Villa Pehuenia-Moquehue.