Anulan la condena a perpetua por el femicidio de Corina Mabel Mena y realizarán un nuevo juicio en Neuquén

En un fallo unánime que causa fuerte conmoción en la zona cordillerana, el Tribunal de Impugnación —integrado por los jueces Richard Trincheri, Patricia Lupica Cristo y Estefanía Sauli— resolvió declarar la nulidad del juicio por jurados y de la sentencia a prisión perpetua contra Jorge Octavio Linco por el femicidio de Corina Mabel Mena. La decisión judicial invalida todo lo actuado y exige la realización de un nuevo proceso desde cero.

Cómo fue el femicidio de Corina Mabel Mena

El sangriento hecho ocurrió en junio de 2025 en la localidad de Junín de los Andes. Según la imputación judicial, Linco atacó con un arma blanca a un hombre que se encontraba junto a su pareja. Al percatarse de la agresión, Mena intercedió para defenderlo, momento en el cual el imputado la hirió gravemente con el arma blanca en el abdomen. Las lesiones provocadas por la estocada le causaron la muerte poco después.

La palabra del fiscal jefe Gastón Ávila

Tras conocerse el fallo de impugnación, el fiscal jefe de la IV Circunscripción Judicial (que comprende la zona sur de la provincia), Gastón Ávila, explicó a Diario Río Negro las consecuencias procesales del fallo y advirtió sobre la situación de detención del acusado.

Ávila confirmó que «el juicio vuelve a la selección de jurado popular», precisando que se deberá convocar a un nuevo panel de ciudadanos y a un juez técnico distinto para encabezar el debate.

Audiencia clave por la prisión preventiva

El fiscal jefe adelantó que este viernes a las 8 se realizará una audiencia crucial para determinar la situación cautelar de Linco, donde la defensa podría solicitar su liberación o prisión domiciliaria.

Respecto a lo que se discutirá ante el juez, Ávila remarcó: “La naturaleza de la audiencia del viernes entiendo yo que lo que el defensor va a solicitar es que se revoque la prisión preventiva porque el código procesal penal establece un plazo máximo de duración de la prisión preventiva de un año que se cuenta hasta el dictado de la declaración de responsabilidad”.

Ávila añadió que, al quedar anulada la declaración de responsabilidad, la defensa utilizará los plazos vencidos a su favor: “Yo creo que lo que va a pedir es que se morigere la prisión preventiva porque ya lleva más de un año preso y eso es lo que iremos a discutir”.

Los errores del juez técnico y la confusión del jurado

El origen de la nulidad se remonta al cierre del juicio realizado a fines de mayo ante el juez técnico Juan Pablo Balderrama. Al momento de dar a conocer el veredicto, el jurado popular declaró a Linco culpable por el homicidio agravado y lesiones leves, pero en el mismo formulario indicó que lo declaraba «no culpable por inimputabilidad.

Ante la evidente contradicción, el magistrado mandó a re-deliberar al jurado tras entregar nuevas instrucciones sin la participación de la defensa. En ese segundo veredicto se ratificó la culpabilidad suprimiendo la inimputabilidad, lo que derivó en la condena a perpetua.

Lo que concluyó el Tribunal de Impugnación

Según el Tribunal de Impugnación existió una falta de claridad original del juez técnico al explicar la inimputabilidad y el llenado del formulario.

El jurado tomó contacto visual y directo con las reacciones de los acusadores tras la lectura del primer veredicto defectuoso, lo que imposibilitó garantizar la imparcialidad de la segunda deliberación.

El tribunal remarcó además que las reducidas dimensiones de la sala del juzgado en Junín de los Andes contribuyeron al desorden y a la interferencia entre las partes y los jurados populares.