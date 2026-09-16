Copa Davis: el equipo turco se mueve en el Ruca Che y sueña con un impacto ante Argentina

Argentina parte como gran favorito en la serie de Copa Davis que se jugará en el Ruca Che, pero Turquía se aferra a esa ilusión de dar un gran impacto en tierras neuquinas. Sabe que corre desde muy atrás y que la diferencia de ranking es notoria, pero se alista para un gran desafío. Este miércoles, sus jugadores se adueñaron de la pista de cemento del estadio, con dos horas a full en el turno matutino.

Bajo la atenta mirada del capitán Erhan Oral, los singlistas Mert Alkaya, Yanki Erel y Tuncay Duran y los doblistas Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner se mezclaron para varias sesiones de intensos peloteos. Sin gente en el estadio, la pelota parece sonar más fuerte y también que va más rápido.

Fue la segunda práctica del equipo turco, que tendrá otra sesión entre las 14 y las 17. Ahí, seguramente Oral empezará a definir los singlistas, aunque Alkaya y Erel son fijas para los partidos del sábado, a partir de las 12.

Argentina y otro día de doble turno

En el medio de la práctica de Turquía, asomaron por uno de los ingresos del Ruca Che, el capitán argentino, Javier Frana, y Eduardo Schwank, su más cercano colaborador en el cuerpo técnico Albiceleste.

Más cerca de las 11 llegaron los jugadores argentinos, que también tendrán dos turnos: de 11 a 14 y de 17 a 19. El capitán seguirá de cerca los trabajos para definir a los singlistas del sábado. Por ranking, Francisco Cerúndulo y Mariano Navone son favoritos, pero Thiago Tirante llega en un gran nivel. Es un lindo problema para el capitán, quien tomará la decisión a horas de los partidos.