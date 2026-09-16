Copa Davis: el equipo turco se mueve en el Ruca Che y sueña con un impacto ante Argentina
El quinteto europeo entrenó bajo las órdenes del capitán Erhan Oral.
Argentina parte como gran favorito en la serie de Copa Davis que se jugará en el Ruca Che, pero Turquía se aferra a esa ilusión de dar un gran impacto en tierras neuquinas. Sabe que corre desde muy atrás y que la diferencia de ranking es notoria, pero se alista para un gran desafío. Este miércoles, sus jugadores se adueñaron de la pista de cemento del estadio, con dos horas a full en el turno matutino.
Bajo la atenta mirada del capitán Erhan Oral, los singlistas Mert Alkaya, Yanki Erel y Tuncay Duran y los doblistas Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner se mezclaron para varias sesiones de intensos peloteos. Sin gente en el estadio, la pelota parece sonar más fuerte y también que va más rápido.
Fue la segunda práctica del equipo turco, que tendrá otra sesión entre las 14 y las 17. Ahí, seguramente Oral empezará a definir los singlistas, aunque Alkaya y Erel son fijas para los partidos del sábado, a partir de las 12.
Argentina y otro día de doble turno
En el medio de la práctica de Turquía, asomaron por uno de los ingresos del Ruca Che, el capitán argentino, Javier Frana, y Eduardo Schwank, su más cercano colaborador en el cuerpo técnico Albiceleste.
Más cerca de las 11 llegaron los jugadores argentinos, que también tendrán dos turnos: de 11 a 14 y de 17 a 19. El capitán seguirá de cerca los trabajos para definir a los singlistas del sábado. Por ranking, Francisco Cerúndulo y Mariano Navone son favoritos, pero Thiago Tirante llega en un gran nivel. Es un lindo problema para el capitán, quien tomará la decisión a horas de los partidos.
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