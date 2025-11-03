Alarmas encendidas en la Selección Argentina: se lesionó Franco Mastantuono

Llegan malas noticias desde España: Franco Mastantuono se lesionó y está en duda su presencia en la Selección Argentina, que tendrá fecha FIFA a mediados de mes. Real Madrid confirmó la baja mediante un comunicado y la joya que salió de River se perderá el duelo ante Liverpool, por la Champions League.

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución«, detalló el parte médico del delantero argentino.

Partido entero ante Valencia y lesión inesperada

Franco Mastantuono viene de jugar los 90 minutos el sábado pasado en el contundente triunfo 4-0 ante Valencia en el estadio Santiago Bernabéu. Confirmada la lesión se hará efectiva la ausencia de Mastantuono en el choque de este martes ante Liverpool en Anfield, por la Champions League.

Además del atacante argentino, el Merengue no podrá contar con otros tres jugadores para el partido contra los Red Devils: los centrales Antonio Rüdiger y David Alaba, además del lateral derecho Dani Carvajal.

Para Scaloni ya es una fija

La lesión de Mastantuono también genera una gran preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, que lo tiene como una fija en la lista de la Selección Argentina para disputar un amistoso contra Angola en la capital Luanda el próximo 14 de noviembre. Franco ya había sido desafectado de la última doble fecha FIFA, ante Venezuela (1-0) y Puerto Rico (5-0), por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo.

Su último partido en la Albiceleste fue hace casi dos meses, cuando usó la N°10 de Lionel Messi en la caída 1-0 con Ecuador en Guayaquil, por el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Todavía no salió la nómina de citados y Scaloni por el momento no lo descartó, pero el exRiver está con un pie afuera.