Real Madrid le ganó 4 a 0 al Valencia: Mastantuono se quedó con el duelo riverplatense

El Real Madrid ratificó el buen triunfo contra el Barcelona el pasado domingo y venció por 4 a 0 al Valencia. El merengue liquidó el partido en el primer tiempo, con 2 goles de Kylian Mbappe en el primer tiempo y 1 de Jude Bellingham. En el complemento Álvaro Carreras puso el 4 a 0 definitivo.

El duelo riverplatense

Franco Mastantuono volvió a la titularidad en el Real Madrid, luego de que Xabi Alonso decidió sentarlo en el banco de suplentes contra Juventus por Champions League y en El Clásico el domingo anterior. Por el lado del Valencia, fue titular Lucas Beltrán, el delantero de 24 años surgido de las inferiores del millonario.

Beltrán, quien fue el goleador del Campeonato de Primera División que River ganó en 2023 bajo la conducción de Martín Demichelis, y que fue vendido por un monto cercano a 20 millones de euros a la Fiorentina en agosto de ese mismo año, no atraviesa su mejor momento en Valencia. Tras llegar a préstamo en el último mercado de pases, el delantero disputó siete partidos y aún no ha podido marcar ningún gol.

Con este resultado, el Valencia se encuentra puestos de descenso en La Liga, ya que está en el puesto 18° de la tabla, habiendo cosechado tan solo 9 puntos en 11 partidos. Es todo lo opuesto para el Real Madrid, que se acomoda muy tranquilo en el primer puesto con un puntaje casi perfecto. De 11 partidos que disputó, gano 10 y perdió 1.