Alcaraz apeló a su magia y logró una remontada épica ante Fritz en París

Carlos Alcaraz consiguió una victoria memorable para meterse en las semifinales del Masters 1000 de París. El español superó a Taylor Fritz por 6-7 (10), 7-5 y 6-3, después de levantar dos match points y revertir un encuentro que parecía tener cuesta arriba. Así, alcanzó por primera vez esta instancia en el torneo francés.

El primer set ofreció un gran espectáculo, con los dos jugadores firmes desde el fondo y muy efectivos con el servicio. La paridad se mantuvo hasta un interminable tie-break, en el que ambos dispusieron de tres oportunidades para quedarse con el parcial. Finalmente, Fritz se impuso por 12-10, luego de que Alcaraz cometiera un error no forzado en el momento decisivo.

El estadounidense mantuvo su intensidad en el segundo capítulo y volvió a poner contra las cuerdas al murciano. Con un quiebre de ventaja, se colocó 5-3 y tuvo su primera oportunidad de cerrar el partido. Sin embargo, Alcaraz resistió y salvó dos bolas de partido, una de ellas con un punto extraordinario que levantó al público: llegó exigido a la red y respondió con una volea liftada que terminó en una dejada cruzada, a contrapié. Hasta el propio Fritz sonrió ante semejante recurso.

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Ese golpe de talento cambió el desarrollo del encuentro. Alcaraz recuperó el quiebre y, con la confianza renovada, volvió a presionar a su rival. Fritz perdió precisión, sufrió con su primer servicio y terminó cediendo nuevamente su saque. El español aprovechó el envión y se quedó con el segundo set por 7-5 para llevar la definición al tercer parcial.

En el set decisivo, el número tres del mundo tomó definitivamente el control. Quebró en el cuarto juego, sostuvo su servicio y estiró la diferencia hasta el 4-1. Fritz ya no encontró respuestas ante la variedad de golpes y la intensidad de un Alcaraz que había recuperado su mejor versión después de estar al borde de la eliminación.

Con un sólido 6-3, el español selló una remontada de película y aseguró su lugar entre los cuatro mejores de París. En las semifinales se medirá con el ganador del cruce entre Casper Ruud y Nuno Borges, en busca de un lugar en la final.