Fiesta de la Confluencia 2027 en Neuquén: la nueva fecha de venta de entradas y dónde conseguirlas

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 se encamina a ser otro éxito. Desde la organización ya confirmaron la grilla de artistas nacionales y las fechas del megafestival que reúne a miles de personas de todo el país. Si bien el evento es gratuito, el predio contará con un sector preferencial para quienes busquen estar más cerca del escenario. Las entradas para esta ubicación saldrán a la venta este mes.

Fiesta de la Confluencia 2027 en Neuquén: todo lo que se sabe de las entradas

La venta de tickets para la Fiesta de la Confluencia 2027 se pospuso para el próximo viernes 13 de noviembre, una semana después de lo previsto. Según informó la organización, el proceso se realizará de forma exclusivamente online a través de Eden Entradas, fecha en la que también se anunciarán los precios oficiales.

El acceso general a los recitales en la Isla 132 seguirá siendo gratuito durante las cuatro noches, mientras que el pase pago ofrecerá ubicación preferencial frente al escenario principal, sanitarios exclusivos y acceso mediante pulsera.

Durante las primeras 72 horas, la preventa será exclusiva para clientes del Banco Provincia del Neuquén (BPN) con tarjetas Visa, Mastercard y Confiable, quienes contarán con la posibilidad de abonar en hasta nueve cuotas sin interés. Una vez que venza el plazo, se habilitará la compra para el resto de los bancos y medios de pago.

La principal novedad de esta edición es que los tickets tendrán formato de pulsera digital RFID -mecanismo utilizado en festivales como Cosquín Rock-, los cuales funcionarán como el único medio de pago dentro del predio para agilizar el tránsito en las barras y puestos gastronómicos.

Cómo funcionarán las pulseras digitales en el predio de la Fiesta de la Confluencia 2027

El sistema elimina el uso de dinero en efectivo y tarjetas físicas durante el evento. Cada pulsera cuenta con un chip interno que se vincula a la entrada y a una cuenta digital personal. Si se replica el modelo del Cosquín Rock, estos son los puntos a tener en cuenta: