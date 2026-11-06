Pavimento, ciclovías y nuevos espacios públicos: las obras que proyectan para Villa La Angostura

Las nuevas intervenciones se integran a un programa de 45 obras previsto para Villa La Angostura. (Gentileza)

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, firmaron este jueves un convenio de cooperación y financiamiento que contempla cinco grandes intervenciones urbanas para la localidad.

El acuerdo prevé una inversión por encima de los US$19,4 millones, destinada principalmente a la ejecución de 100 cuadras de pavimento y a una serie de obras estratégicas que permitirán fortalecer la infraestructura de la ciudad.

Cuáles son las obras contempladas en el convenio

La pavimentación del Boulevard Quetrihué y su continuidad por Amancay es uno de los proyectos previstos. Se ejecutarán 9 kilómetros de asfalto junto con cordón cuneta, red cloacal, conexiones domiciliarias y desagües pluviales.

“Si no se hacen los servicios, sería imposible que los municipios avancen en los pavimentos”, sostuvo Figueroa en el acto de firma del convenio.

También se construirá una ciclovía familiar de 6,5 kilómetros entre el centro de la localidad y Puerto Manzano. Además de la bicisenda, el proyecto contempla una senda peatonal y un puente sobre el río Bonito, que conformarán un nuevo corredor.

La reserva Laguna Calafate también será parte del plan de obras con la proyección de nuevos senderos, pasarelas y miradores. También prevé incorporar un sector ferial, señalética ambiental, vegetación nativa e iluminación, y se realizarán trabajos para mejorar la calidad del agua.

A estas iniciativas se suma la construcción de un puente peatonal sobre el río Correntoso y la pavimentación de 37 cuadras con cordón cuneta en el barrio El Once.

Se prevé un puente peatonal sobre el río Correntoso. (Archivo)

45 obras previstas para Villa La Angostura

Las nuevas intervenciones se integran a un programa de 45 obras previsto para Villa La Angostura. Según el balance presentado por el gobernador, 10 ya fueron finalizadas, 11 están en ejecución y otras 24 se encuentran pendientes de inicio.

El objetivo del convenio es que durante el verano haya 35 obras en distintas etapas de ejecución. Figueroa destacó que el desafío es revertir las carencias históricas de infraestructura que condicionaron el desarrollo de distintas comunidades neuquinas.

“(Javier) Murer va a comenzar 100 cuadras. San Martín tiene 60 pavimentadas. Tiene los fondos y, si se anima, puede hacer más. Nosotros dijimos que vamos a hacer 100 en Junín, 100 en Villa La Angostura y en San Martín de los Andes vamos a hacer 200”, repasó el mandatario.