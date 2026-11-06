Vendían dióxido de cloro en Roca: allanaron una vivienda y secuestraron dos armas

Allanaron la casa de un hombre sospechado de producir y comercializar dióxido de cloro (CDS) en Roca.

Una investigación policial permitió identificar a un hombre sospechado de producir y comercializar dióxido de cloro (CDS) en General Roca. Durante un allanamiento en una vivienda de calle Canadá, casi Buenos Aires, los efectivos secuestraron 24 botellas con la sustancia, insumos químicos, elementos para su preparación y envasado, etiquetas comerciales y dos armas de fuego.

El procedimiento fue realizado por personal del Cuerpo de Investigaciones de General Roca, por disposición de la Fiscalía 8, a cargo de la fiscal Jessica González.

Cómo comenzó la investigación por la venta de dióxido de cloro

Las averiguaciones comenzaron luego de que la Fiscalía encomendara a los investigadores identificar a una persona que ofrecía dióxido de cloro a través de distintos medios.

Las primeras tareas permitieron establecer que el sospechoso era propietario de una verdulería en la zona norte de Stefenelli y que tenía domicilio en el sector céntrico de la ciudad.

Con los elementos reunidos, la Policía solicitó una orden judicial para registrar una propiedad ubicada sobre calle Canadá, casi Buenos Aires. La medida fue autorizada y concretada por los efectivos.

Qué encontraron durante el allanamiento

En el interior de la vivienda, los investigadores encontraron ocho botellas de medio litro con un líquido color ámbar sin identificación y otras 16 del mismo tamaño etiquetadas como CDS.

También secuestraron distintos insumos y elementos que podrían estar vinculados con la preparación y el envasado del producto:

Tres frascos vacíos que habían contenido clorito de sodio al 28%.

Tres frascos vacíos de ácido cítrico al 50%.

Seis frascos vacíos con tapa hermética para decantación.

19 botellas de vidrio sin tapa preparadas para el envasado.

Una factura de compra de los recipientes.

Cinco etiquetas con la inscripción «CDS ARNOLDO».

Las etiquetas identificaban el producto como una solución de dióxido de cloro y consignaban una concentración de 3.000 partes por millón (PPM).

El material secuestrado será analizado en el marco de la investigación para determinar las características del producto y profundizar las averiguaciones sobre su posible preparación, fraccionamiento y comercialización.

Cabe recordar que el dióxido de cloro no es un medicamento autorizado para prevenir ni tratar enfermedades y su consumo puede provocar efectos perjudiciales para la salud.

Hallaron dos armas y se abrió otra investigación

Durante el mismo procedimiento, los efectivos encontraron dos elementos que dieron lugar a una segunda intervención judicial.

Uno era un tubo cañón de ánima lisa de aproximadamente 75 centímetros, con la inscripción «Centauro Mod. 30» y sin numeración visible. El otro, una carabina calibre 22 con cargador y sin culata, de unos 65 centímetros de largo.

Por este hallazgo tomó intervención la Fiscalía 3 de turno, que dispuso el secuestro de ambos elementos y la notificación del investigado bajo las normas procesales.

En paralelo, la Fiscalía 8 continuó con las actuaciones vinculadas a la presunta producción y comercialización de dióxido de cloro.

De esta manera, el allanamiento permitió reunir elementos para avanzar en dos investigaciones judiciales diferentes.