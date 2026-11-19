La Conmebol le realizó un antidoping masivo al plantel en las primeras horas de la mañana.

Boca Juniors tuvo un control antidopaje sorpresa en el Hotel Estelar Alto Prado de Barranquilla, donde se prepara para enfrentar a Atlético Mineiro el sábado, por la final de la Copa Sudamericana 2026.

La Unidad Antidopaje de la Conmebol inició el operativo a las 8.30 de Colombia y seleccionó por sorteo a 23 de los 33 futbolistas que viajaron para disputar la final. La elección se hizo a partir de los números de camiseta. El procedimiento alcanzará también, durante las próximas horas, a la concentración de Atlético Mineiro. Ambos planteles deberán completar los controles previstos antes del partido que definirá al campeón.

El lesionado Agustín Marchesín quedó exceptuado del sorteo, ya que no figura en la lista de buena fe. Aunque la presencia de los representantes de la Conmebol sorprendió al plantel, el reglamento contempla este tipo de controles durante la preparación de los partidos decisivos.

Según contaron en ESPN, el cuerpo técnico les había dado a los jugadores la posibilidad de descansar hasta media mañana, pero el control sorpresa los despertó a todos. Hubo análisis y extracciones de sangre. Además, hace dos semanas hubo un control de la Conmebol en el predio de Boca en Buenos Aires, de cara a la final, y hace una semana otro sorpresa de la Liga Profesional.

Boca y Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana

Boca y Atlético Mineiro jugarán el sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en un partido único. Estarán en juego el título continental, la clasificación a la Recopa Sudamericana y un lugar en la Copa Libertadores 2027.

Boca buscará cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales y contará con un fuerte acompañamiento: agotó sus 12.000 entradas populares y se estima que más de 40.000 hinchas viajarán a Colombia.

Atlético Mineiro, que vendió entre 7.000 y 8.000 localidades, llega bajo presión tras haber perdido cuatro de sus últimas cinco finales. Su barra les reclamó a los jugadores una actuación con personalidad antes de partir hacia Barranquilla.