Rodolfo Barili tiene dos hijos: Dante y Benicio, a quien todos llaman Beni. Mientras el mayor ya transita la adultez, Beni —de 19 años y estudiante de la licenciatura en Diseño— dio sus primeros pasos en el mundo de los medios de comunicación. Tras crecer viendo a su padre frente a las cámaras de Telefe Noticias y detrás de los micrófonos, este jueves le llegó su propio turno al aire.

Cadena 3 fue el escenario del estreno. Barili conduce allí el ciclo “Ahora País” y llevó al estudio a su hijo con una excusa concreta: analizar el GTA 6, el videojuego de Rockstar Games que salió este jueves 19 de noviembre de 2026 tras casi una década de espera y que revolucionó a la comunidad gamer.

“Hoy debut de Beni en la radio. Necesitábamos quien supiera del GTA VI”, escribió el periodista en sus redes sociales junto a una postal del estudio, y cerró con tres palabras directas: “Te amo hijo”. El título, que promete más de 50 horas de campaña principal, funcionó así como el puente entre una columna radial y un rito familiar.

En la fotografía que acompañó la publicación se los ve a ambos con auriculares, sonriendo frente a cámara y rodeados de colecciones de figuras y vinilos que cubren las paredes del estudio. Beni luce una gorra de Carhartt, anteojos de marcos claros y una remera oscura, mientras que el conductor viste de negro, distendido en su ámbito habitual.

El antecedente del egreso y la unión familiar

Este estreno radial se suma a otras celebraciones recientes en la vida del joven. El año pasado cerró el ciclo secundario con una ceremonia en la que el periodista le acomodó la corbata antes de ingresar al salón. “Felicidades Beni, feliz de ser testigo de tu vida. Te amo hijo, feliz egreso”, publicó Barili en aquel momento.

A ese acto asistieron tanto Andrea Malano —primera esposa del periodista y madre de Dante y Benicio— como Lara Piro, actual pareja del conductor, quienes compartieron el festejo juntas. Previamente, para el cumpleaños número 18 de Beni, Barili le había dedicado una carta abierta donde lo definió como “un compañero de fierro” y destacó que lograr reunir a toda la familia para celebrar había sido una de las mejores decisiones del joven.