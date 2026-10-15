Alexander Zverev sigue intratable en modo N°1 y va por las semifinales en Shanghái

El alemán Alexander Zverev sigue haciendo honor a su nueva condición de N°1 del ranking ATP y avanza a paso firme en el Masters 1000 de Shanghái, que ya lo encuentra en semifinales y en busca de su primera corona en el certamen chino.

Sascha, de 29 años, se impuso este jueves por un doble 6-4 al australiano Alex de Miñaur, N°9 del escalafón mundial, y ahora se medirá al español Alejandro Davidovich, que dio cuenta del francés Arthúr Gea por 4-1 y retiro.

El Teutón, que accedió a lo más alto del ranking ante la baja por el resto de temporada del italiano Jannik Sinner, dio el primer zarpazo para llevarse un primer set en el que logró conectar más golpes ganadores y mostrar una mayor efectividad en el servicio.

Can’t stop Sascha 🙅‍♂️ A 6-4 6-4 win over De Minaur takes Zverev into the Shanghai semis! @AlexZverev #RolexShanghaiMasters https://t.co/0g4LHgtedN — Tennis TV (@TennisTV) October 15, 2026

Zverev, campeón este año en Roland Garros y el US Open, no dio las muestras visibles de dolor en el tobillo que sí había dado en los anteriores partidos, y acabó llevándose la victoria pasada una hora y 17 minutos.

Ambos se habían enfrentado nada menos que en 12 ocasiones hasta ahora entre 2018 y este mismo año, con un balance favorable de 8 a 4 para el teutón pero los dos últimos duelos, ambos en la Laver Cup (2025 y 2026) cayendo del lado del australiano.

La penúltima ronda del campeonato le deparará a Zverev un duelo frente a Davidovich: ambos han coincidido sobre la pista siete veces entre 2020 y 2025, todas ellas victorias para el teutón menos una, en el Másters de Toronto de 2023.

El español accedió previamente a la semifinal, por cuarta vez en un torneo de esta categoría, gracias a la retirada de su rival, el francés Arthur Géa, por lesión en el primer set. Antes, Davidovich se había impuesto a los estadounidenses Jenson Brooksby y Frances Tiafoe, décimo clasificado del ‘ranking’, y al polaco Hubert Hurkacz, a quien venció recientemente para alzarse con el Abierto de Chengdu. (EFE)