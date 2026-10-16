Programa de Refugos Ganaderos en Neuquén: cuáles son los nuevos valores y requisitos para productores

La iniciativa busca optimizar el rendimiento de los rodeos provinciales y potenciar la eficiencia productiva en los establecimientos rurales.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén oficializó la apertura de una nueva fase del Programa de Refugos Ganaderos, una herramienta estratégica diseñada para asistir de manera directa a los pequeños y medianos productores locales.

Esta nueva etapa del plan se encuentra oficialmente vigente desde el 15 de octubre y se extenderá de forma ininterrumpida hasta el próximo 31 de diciembre de 2026. Su instrumentación permite canalizar de manera ordenada la salida de hacienda que ya cumplió su ciclo útil dentro de los sistemas productivos.

Cuál es el alcance y los valores acordados para la comercialización

El eje central de la medida consiste en facilitar el descarte y la venta de animales que arrastran problemas funcionales, sanitarios, reproductivos o de avanzada edad. Para ello, el programa establece valores de referencia acordados previamente con el sector comprador encargado de adquirir la hacienda.

Dentro de los montos estipulados para esta edición, se fijó un valor de 40.000 pesos por animal para el caso de los ovinos y caprinos de refugo. Por su parte, la comercialización de vacas flacas y equinos quedó establecida en 400.000 pesos por unidad.

Estas cifras buscan garantizar un ingreso razonable para los productores y dinamizar la economía rural regional. A su vez, la salida anticipada de estos ejemplares favorece un alivio operativo y un aprovechamiento más eficiente de los recursos naturales y forrajeros disponibles en los campos.

Cuáles son los requisitos obligatorios y plazos de presentación

Para poder adherir formalmente al programa y acceder a los beneficios comerciales estipulados, los productores ganaderos deben cumplir con una serie de exigencias administrativas y sanitarias obligatorias ante las autoridades provinciales competentes.

Como requisito principal, los interesados tienen la obligación de presentar el Certificado de Emergencia junto con la documentación de traslado correspondiente, representada por el Documento de Tránsito Electrónico (DTE) o el Documento Único de Tránsito (DUT).

En paralelo, los engordes que actúen como compradores deben contar con su habilitación o el certificado de trámite pertinente. Esta credencial se gestiona directamente en las oficinas locales, debiendo presentar asimismo la guía de ingreso de los animales adquiridos.

Cronograma de trámites y dónde realizar las consultas

Los productores interesados en recibir asesoramiento personalizado o iniciar los trámites de adhesión pueden acercarse a las delegaciones distribuidas en todo el territorio. Las oficinas operan en las localidades de:

Añelo

Buta Ranquil

Barrancas

Rincón de los Sauces

Zapala

Aluminé

Las Coloradas

San Martín de los Andes

Villa La Angostura

Junín de los Andes

Picún Leufú

Piedra del Águila

Plaza Huincul

Neuquén

Centenario

El Cholar

El Huecú

Chorriaca

Las Ovejas

Chos Malal

Andacollo

Loncopué.

Para completar de forma exitosa el proceso de adhesión y control, las autoridades provinciales diagramaron un cronograma estricto con dos fechas clave para la presentación de toda la documentación requerida por el área de producción.

La primera fecha límite estipulada para entregar los papeles correspondientes es el 15 de noviembre de 2026, mientras que el segundo corte y cierre definitivo operará el 31 de diciembre de 2026, fecha en la que concluirá formalmente el programa.