Alexander Zverev, tras su eliminación en China: «No soy un robot, soy un ser humano»

El teutón cayó sorprevisamente ante el español Davidovich Fokina, a la postre campeón del certamen en China. Foto: AP.

Luego de la sorpresiva derrota y eliminación del Masters 1000 de Shanghái, el alemán Alexander Zverev, nuevo N°1 del mundo, habló del poco descanso que tuvo en las últimas semanas en el circuito profesional, argumentando indirectamente que la caída tuvo que ver con la vorágine de semejante competencia.

«Desde el US Open he tenido solo un día de descanso en total. He jugado mucho, lo cual es muy positivo porque significa que lo he hecho bien. Me he estado sintiendo sin ánimo desde el partido contra Bublik, estaba perdiendo energía», comentó el teutón, eliminado en semifinales por el español Davidovich Fokina, el flamante campeón en China.

«Tuve una performance fenomenal ante De Minaur pero hoy estuve sin fuerza. Aún en el primer set, aunque lo gané, me sentí más lento y tampoco estaba reaccionando«, agregó el nacido en Hamburgo, de 29 años, campeón este año en Roland Garros y el US Open.

DAVIDOVICH FOKINA ELIMINÓ A ZVEREV Y ES FINALISTA DE #SHANGHAI. 🇪🇸🔥 📺 Mirá el mejor tenis por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus. https://t.co/pgwYhn9Jud — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 17, 2026

Luego de su consagración en Nueva York, Sascha, sin descanso, afrontó la Copa Davis, la Laver Cup y el ATP 500 de Beijing, continuidad que inexorablemente hizo estragos en su físico en la parte final del calendario 2026.

«Llegué a este torneo con una lesión menor y un poco de cansancio. Acepto perder contra un jugador como él hoy. No soy un robot, soy un ser humano. Yo también me canso. Les pasa aún a los mejores jugadores del mundo», se sinceró.

Por último, el medallista dorado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 puso en duda su participación en el ATP 500 de Viena, considerando que posteriormente se vendrá el Masters 1000 de París y las ATP Finals: «Ahora voy a descansar. Me iré a casa y no entrenaré. Si juego Viena tengo 10 días por delante. Pero tengo que ver cómo responde mi cuerpo porque creo que ahora mismo necesito un descanso».

BIGGEST title of his career 🏆 Fokina completes the comeback 1-6 7-6 6-4 vs Jodar to become the Shanghai champ! @alexdavidovich1 #RolexShanghaiMasters https://t.co/vAB1PDJ8qA — Tennis TV (@TennisTV) October 18, 2026

Davidovich dio el golpe en China

El español Alejandro Davidovich Fokina consiguió esta madrugada el resultado más importante de su carrera al coronarse campeón del Masters 1000 de Shanghái con una remontada épica sobre su compatriota Rafa Jódar.

Se trata del primer título de esta categoría para el español, número 26 del ranking ATP, gracias a parciales de 1-6, 7-6 (5) y 6-4. Además, es la primera vez también que un representante de la denominada Armada española gana en el torneo chino, el único que le faltaba al palmarés de este escalafón.

A sus 27 años, conquistó el primer Masters de su carrera, una revancha de Montecarlo 2022, cuando llegó a la final para caer a manos del griego Stefanos Tsitsipas. Y arribó al partido definitivo nada menos que tras deshacerse en semifinales del ya confirmado como número uno del tenis mundial este año, el alemán Alexander Zverev.