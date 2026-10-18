La gestión de Vaca Muerta: Neuquén mide la arena local y trabaja contrarreloj para licitar más áreas

La industria del petróleo y el gas se reunirá esta semana en Neuquén. Foto: archivo.

El propio impulso de Vaca Muerta y la actividad a su alrededor a veces genera que los tiempos sea más exigentes que lo ideal para quienes administran los estados vinculados a este desarrollo hidrocarburífero sin precedentes para la industria energética argentina.

El desafío fue graficado por el ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, quien reiteró que el sector está analizando la potencialidad de la arena local para aplicar en operaciones de fractura y que la empresa GyP, que es de la Provincia, trabaja contrarreloj para avanzar con las licitaciones de nuevas áreas antes de fin de año.

El potencial de las arenas neuquinas

Así como desde la actividad se busca achicar los costos vinculados a la cuestión administrativa y la burocracia, agenda en la que el Gobierno neuquino está trabajando activamente, lo mismo ocurre, y tal vez con más intensidad, con aquellos insumos fundamentales para el no convencional.

Uno de ellos es la arena, necesaria para mantener abiertas las fracturas por donde corre el petróleo y el gas desde la roca madre hasta el punto de extracción, que hoy llega en su gran mayoría desde la provincia de Entre Ríos, y menor medida desde Río Negro y Chubut.

La intención del Ejecutivo es promover la provisión dentro de Neuquén, una medida que además de abaratar el proceso de producción, también impulsaría un rubro con capacidad de expandirse fronteras adentro de la provincia.

Medele explicó que para que la arena funcione debe cumplir ciertas condiciones como ser redonda, no tener grandes deformaciones y poseer una capacidad de resistencia suficiente como para sostener la presión dentro de los pozos.

Dijo que estos requisitos son alcanzados naturalmente por la de Entre Ríos, favorecida por el ambiente donde se la extrae, con grandes cauces de ríos que ayudan a la conformación del material que luego es enviado, por camiones y ahora también por trenes, hasta la Cuenca Neuquina.

Para la arena obtenida en la provincia indicó que el procesamiento que se debe realizar es algo más duradero, ya que presenta otras características que hacen necesaria una intervención posterior. No obstante, aseguró que existen empresas que la están utilizando como ya informó Diario RÍO NEGRO con Vista.

Entrevistado por radio Cumbre, afirmó que no son pocas las canteras y los pedidos de cateo que están llegando a la órbita del Gobierno, en especial en la zona centro donde ya funcionan en la actualidad algunos emprendimientos.

Vaca Muerta y las licitaciones de GyP

El funcionario de Rolando Figueroa también se refirió a la Ronda 1/2026 de licitaciones que en agosto pasado lanzó GyP para adjudicar 15 bloques, 8 de los cuales recibieron ofertas.

Según detalló, luego de abrir los sobres de las empresas oferentes y las propuestas económicas, lo que sigue ahora es el otorgamiento de las concesiones, una decisión que exige un detenido relevamiento por parte de las autoridades.

Indicó que el compromiso es avanzar con las adjudicaciones antes de fin de año, considerando también que desde la empresa energética neuquina se está gestionando una segunda ronda de licitaciones que podría contemplar las áreas que no tuvieron interesados en la compulsa anterior. Aquella vez los ofrecimientos superaron los 230 millones de dólares.

«La primera ronda tuvo mucha convocatoria. Hay que recordar que son áreas exploratorias, lugares donde no había actividad petrolera que una vez adjudicados nos van a dar mucha más información acerca de Vaca Muerta«, remarcó el ministro de Energía.

Medele precisó que desde su cartera «estamos preparando los paquetes de la segunda licitación para antes de fin de año», paso que recién podrá darse una vez que se definan las empresas que controlarán las áreas de la primera convocatoria. «Estamos corriendo para llegar y anunciar los concesionarios«, añadió.

Una buena oportunidad para comunicar a las firmas seleccionadas podría ser la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 que desde este lunes se hará en Neuquén y mostrará de forma resumida el presente de la actividad. Esta posibilidad, sin embargo, no fue confirmada por el Gobierno provincial.

Llegaron los proyectos de riego de las operadoras

El ministro, por otra parte, confirmó que durante los últimos días se recibieron las propuestas de irrigación enviadas por las operadoras de Vaca Muerta. La iniciativa surgió en relación con el aumento del canon de agua que se le cobra a las empresas por su utilización en la producción no conveniconal.

Para diversificar la economía regional, y al mismo tiempo favorecer técnicas menos lesivas para el medio ambiente, se decidió convocar a las compañías para que presenten proyectos para desviar una parte del abastecimiento interno y analizar qué cultivos pueden desarrollar.

Aunque las zonas destinadas para estos ensayos no fueron determinadas, Medele indicó que una posibilidad es que los emprendimientos combinen la participación de dos o tres empresas, en caso de que la producción elegida por cada una sea similar.

Sostuvo que la meta es que las operadoras también sumen esfuerzos en las técnicas de reutilización del agua dentro de los yacimientos, acciones que podrían ayudar a disminuir el elevado consumo que hoy es garantizado con tomas en los ríos Neuquén y Colorado.