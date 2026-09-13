Alexander Zverev y Ben Shelton definen el título masculino del US Open

El alemán va por su segundo título de Grand Slam, mientras que el local quiere cortar una sequía de 23 años sin títulos para USA en Nueva York.

El alemán Alexander Zverev y el estadounidense Ben Shelton se enfrentan hoy en el Arthur Ashe, en el cruce decisivo del US Open en Nueva York, buscando el último título de Grand Slam de la temporada 2026 del circuito ATP.

El teutón, N°2 del planeta y máximo favorito al título ante la ausencia del italiano Jannik Sinner, quiere tomarse revancha tras la final perdida en 2020 y sumar así su segunda corona Major, tras la obtención este año de Roland Garros.

Shelton, por su parte, 8° preclasificado, quiere ir por el batacazo ante su gente y cortar una sequía de 23 años sin títulos para jugadores estadounidenses en Flushing Meadows, desde que lo hiciera Andy Roddick en la edición de 2003.

Shelton. Zverev. Who will be crowned US Open champion?



The Likelihood to Win gives Zverev the edge in this matchup.@IBM | #USOpen pic.twitter.com/XbQj7nVbGm — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

De lograrlo, Shelton será además el primer estadounidense de raza negra en conquistar el US Open desde Arthur Ashe en 1968, en el mismo estadio que lleva el nombre de esa leyenda. Una carga histórica enorme para un joven que llegó a la final sin haber vencido nunca a su rival.

En el camino al choque decisivo, el estadounidense consiguió la victoria más importante de su carrera: venció en cuartos de final al campeón defensor, Carlos Alcaraz, en un partido que terminó a las 3:33 de la madrugada, el cierre más tardío en la historia del torneo. Y luego superó a su compatriota Frances Tiafoe en semifinales.

En frente estará Zverev, verdugo en la ronda pasada del ruso Khachanov, que este año tiene un registro de 24-2 en Grand Slams. El alemán ganó Roland Garros, cayó en la final de Wimbledon ante Jannik Sinner y ahora tiene la chance de alzarse con su segunda Major. Será su segunda vez en una final de US Open, tras la derrota ante el austríaco Dominic Thiem, cuando cedió desde 2-0 arriba en sets.