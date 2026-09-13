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Cipolletti recibe a Alvarado en La Visera de Cemento en una fecha clave del Federal A
Cipolletti se mide con Alvarado en La Visera de Cemento con la obligación de ganar para quedar en los puestos de clasificación en la zona campeonato del Federal A.
Cipolletti recibe a Alvarado de Mar del Plata en La Visera de Cemento en una fecha clave por la zona campeonato del Federal A.
El Albinegro está obligado a ganar para seguir con buenas chances de clasificar a los cuartos de final por el primer ascenso. Un empate o una derrota lo dejaran sin margen.
Para este encuentro, Cipo no podrá contar con Nehuén García que llegó a la quinta amarilla. Por esa razón, saldrá con tres zagueros en el fondo: Cristian González, Víctor Manchafico y Yago Piro.
Federico Acevedo volvió a estar en consideración luego de resolver su conflicto con la dirigencia por no renovar su contrato. El delantero empezará en el banco de suplentes.
El once del Albinegro será con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Yago Piro; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maxi López, Gonzalo Lucero y Nicolás Peralta.
El partido tiene transmisión exclusiva por LPF Play, la plataforma de streaming de la AFA. Por esa razón, Canal 10 no pudo televisar el encuentro.
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