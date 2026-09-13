Cipolletti recibe a Alvarado en La Visera de Cemento en una fecha clave del Federal A

Cipolletti se mide con Alvarado en La Visera de Cemento. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti recibe a Alvarado de Mar del Plata en La Visera de Cemento en una fecha clave por la zona campeonato del Federal A.

El Albinegro está obligado a ganar para seguir con buenas chances de clasificar a los cuartos de final por el primer ascenso. Un empate o una derrota lo dejaran sin margen.

Para este encuentro, Cipo no podrá contar con Nehuén García que llegó a la quinta amarilla. Por esa razón, saldrá con tres zagueros en el fondo: Cristian González, Víctor Manchafico y Yago Piro.

Federico Acevedo volvió a estar en consideración luego de resolver su conflicto con la dirigencia por no renovar su contrato. El delantero empezará en el banco de suplentes.

El once del Albinegro será con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Yago Piro; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maxi López, Gonzalo Lucero y Nicolás Peralta.

El partido tiene transmisión exclusiva por LPF Play, la plataforma de streaming de la AFA. Por esa razón, Canal 10 no pudo televisar el encuentro.

