Se confirmó la lesión de De Arrascaeta: ¿llega al Mundial con Uruguay?

Giorgian De Arrascaeta sufrió una lesión en el gemelo pero llegará en óptimas condiciones al debut ante Arabia Saudita.

Después de horas de incertidumbre, Uruguay recibió una noticia que llevó tranquilidad de cara al Mundial 2026. Giorgian De Arrascaeta, una de las principales figuras del equipo de Marcelo Bielsa, continuará formando parte de la convocatoria pese a la lesión muscular que sufrió durante un entrenamiento.

El volante de Flamengo había encendido las alarmas el martes al presentar una molestia física en una de sus piernas mientras trabajaba junto al resto del plantel. Además, el futbolista venía atravesando la etapa final de recuperación de una fractura de clavícula derecha sufrida a fines de abril, tras una dura caída en un encuentro frente a Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores.

Luego de realizarse los estudios correspondientes, la selección uruguaya confirmó que la lesión en el gemelo no le impedirá disputar la Copa del Mundo. Si bien el mediocampista deberá continuar con un tratamiento específico para llegar en las mejores condiciones posibles, su presencia en el certamen no corre riesgo.

A través de un comunicado oficial, la Celeste informó que el futbolista permanecerá dentro de la lista mundialista y seguirá trabajando junto al grupo durante la puesta a punto para el debut. De esta manera, quedaron descartadas las versiones que hablaban de una posible baja de último momento.

Comunicado sobre Giorgian De Arrascaeta 📄 pic.twitter.com/wGIx2Rxzu0 — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 3, 2026

La Celeste, que no disputará ningun amistoso antes del Mundial, integra el grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita. El equipo de Bielsa debutará el próximo 15 de junio frente al conjunto saudí en el Hard Rock Stadium de Miami, con la expectativa de contar con De Arrascaeta en plenitud físico.