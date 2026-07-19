La emotiva historia detrás del vestido patrio que lució María Becerra en la final del Mundial 2026

Este domingo 19 de julio de 2026, en la previa del electrizante choque entre la Selección Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva York, la cantante María Becerra asumió la responsabilidad histórica de interpretar las estrofas del Himno Nacional argentino.

Más allá de su afinación y la emotividad que impregnó en cada verso ante un recinto colmado, la popular «Nena de Argentina» se transformó en la máxima tendencia debido al impactante atuendo suntuario que eligió para la cita.

La intérprete lució una exclusiva obra de alta costura, concebida específicamente para dar el efecto óptico de que el propio emblema patrio envolvía su silueta de manera orgánica, hilvanando un poderoso homenaje visual que fusionó la identidad nacional con la vanguardia de la moda internacional.

María Becerra cantó en la final del Mundial 2026: el taller de Manhattan y la ingeniería textil de Abel Cepeda

La confección del vestido estuvo a cargo de Abel Cepeda, un prestigioso diseñador de indumentaria nacido en la provincia de Mendoza y fundador de la aclamada firma de moda y corsetería SEKS, quien se encuentra radicado en Manhattan desde hace más de dos décadas desarrollando piezas para la élite de la música y el cine estadounidense.

El vestido de SEKS que usó María Becerra para cantar el himno nacional.-

El minucioso proceso de estilismo y la dirección creativa de la presentación fueron coordinados por la especialista Natalia Campos Valencia, logrando una sincronía conceptual donde las telas en tonalidades celeste y blanco flotaban sutilmente ante la brisa del estadio de Nueva Jersey, emulando los pliegues de una bandera en pleno flameo.

El camino de Abel Cepeda hacia las grandes pasarelas mundiales se edificó sobre una sólida base artesanal surgida en el negocio familiar de máquinas de coser de sus padres, lo que le permitió dominar la técnica de moldería estructural y la corsetería escultórica desde muy joven.

El vestido de SEKS que usó María Becerra para cantar el himno nacional.-

Antes de emigrar a los Estados Unidos, el creador mendocino trabajó en Buenos Aires codo a codo junto al recordado empresario Ricardo Fort en el despliegue de su marca textil homónima.

El vestido de SEKS que usó María Becerra para cantar el himno nacional.-

Actualmente, desde su estudio en Nueva York, Cepeda es el responsable de vestir a celebridades globales de la talla de Selena Gomez, Katy Perry, Megan Fox y la propia Emilia Mernes, consolidando un lenguaje visual exigente que ya había tenido un capítulo viral al esculpir el aclamado corset albiceleste que Carolina «Pampita» Ardohain utilizó durante el debut de la Scaloneta en Kansas.

María Becerra cantó en la final del Mundial 2026: el imparable hito internacional en la carrera de la «Nena de Argentina»

La presentación en la gran final representa un escalón consagratorio en la trayectoria global de María Becerra, quien viene sumando hitos de enorme relevancia para la música en español tras sus memorables espectáculos en los prestigiosos escenarios de Coachella y el Times Square neoyorquino.

Además de validar sus credenciales interpretativas en el plano internacional, la vocalista bonaerense ostenta el récord histórico de haberse erigido como la primera artista mujer de origen nacional en agotar cuatro funciones absolutas en el Estadio Monumental de River Plate bajo un complejo formato escénico de 360 grados.

El presente de la intérprete de Quimera se despliega en múltiples plataformas de entretenimiento, de forma simultánea. Al término de su actual gira de recitales por el continente europeo, la cantante iniciará una ambiciosa serie de presentaciones por las principales capitales de Latinoamérica, antesala de su gran cierre de año programado con ocho funciones completamente vendidas en el Arena de Buenos Aires.