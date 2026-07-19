Más de 50 mil hectáreas bajo riego en Neuquén: cómo son los plazos del proyecto y qué podrá producir

El ministro de Economía de Neuquén, Guillermo Koenig, dio nuevos detalles este fin de semana sobre el proyecto ejecutivo que licitó el Gobierno provincial para poner bajo riego más de 50.000 hectáreas en el llamado Corredor del Viento, entre Picún Leufú y Piedra el Águila.

El plazo de ejecución fue establecido en un año o 360 días corridos, con una inversión superior a los 1.000 millones de dólares, detallaron desde el Ejecutivo en un comunicado la semana pasada.

En declaraciones a radio Cumbre, Koenig afirmó que el objetivo del estudio es «determinar la calidad de los suelos, establecer los trazados de calles y ver con qué energía vamos a contar en los lugares donde tengamos que bombear«.

Un nuevo valle productivo en Neuquén: qué se podrá cultivar

Si bien aclaró que la iniciativa tiene un plazo de ejecución significativo, resaltó que desde el Gobierno «intentaremos apurarlo al máximo», para determinar las obras que se deberán hacer y los fondos que tendrán que destinar. «Es muy ambicioso», insistió.

Para dimensionar la envergadura del proyecto, aseguró que Neuquén tiene hoy 23.000 hectáreas bajo riego, la mitad de las que se podrían poner en marcha en la zona contemplada, lindante al río Limay medio.

Al ser consultado por los tipos de cultivos que se esperan producir, dijo que dependerá de la aptitud en los suelos de cada sector, aunque señaló que en líneas generales se trata de tierras receptivas para la agricultura.

«Se podrían hacer forrajes, pero también otros cultivos como frutales, frutas de carozo u olivares. Teniendo agua y tierra se puede hacer prácticamente todo y Neuquén cuenta con esas características», afirmó.

Las hectáreas que ya se riegan en la provincia y un riesgo latente

En cuanto a las hectáreas que la provincia ya tiene en producción, dijo que uno de los riesgos que se está observando es el avance de las urbanizaciones, que en muchos casos «son como choques de dos realidades», aseguró.

En la apertura de sesiones legislativas, al dar su discurso, el gobernador Rolando Figueroa anunció el envío de un proyecto de ley para resguardar a las zonas irrigadas y regular los loteos que se encuentran en áreas lindantes.

«Estamos avanzando con esa ley, consultando con los distintos sectores y logrando los consensos necesarios para que salga«, agregó el ministro.

Cuando se le preguntó por los plazos que podrían tener las obras en el Corredor del Viento, contestó que eso lo establecerá el proyecto ejecutivo, que no solo determinará los tiempos, sino también «los montos de inversión requeridos».

«El financiamiento internacional es una opción muy viable, pero también evaluamos fondos propios», detalló, y agregó: «Se trata de una zona donde hay tierras que pertenecen al sector privado, por lo que tendremos que negociar un canje de tierras a cambio de las inversiones que hará la provincia».

La intención de la Provincia, sumó Koenig, es recuperar el costo de los trabajos «mediante la venta de las tierras fiscales que se generen».

El titular de Economía dijo que desde el Gobierno también «estamos pensando en otras alternativas de riego«, como la reutilización del agua para el fracking en proyectos agrícolas en la zona de Vaca Muerta.