Cómo fue la expulsión de Enzo Fernández que dejó con diez a Argentina en los últimos minutos de la final ante España

Enzo Fernández fue expulsaldo cerca del final por una fuerte entrada sobre Cubarsí. (AP Photo/Stephanie Scarbrough)

En el tiempo adicionado de la final del Mundial entre la Selección Argentina y España, Enzo Fernández se fue expulsado por doble amarilla tras una patada a Pau Cubarsí. Minutos antes había sido amonestado por protestarle al árbitro esloveno Slavko Vinčić una falta que no le cobró.

La expulsión de Enzo Fernández en los minutos finales de la final ante España

Inmediatamente después, Lionel Messi pidió una roja para Marc Cucurella, quien le habló con la boca tapada. Tanto el árbitro como el VAR decidieron desestimar el pedido.

🟥 MALAS NOTICIAS EN ARGENTINA 🇦🇷: EXPULSADO ENZO FERNÁNDEZ



📌El mediocampista recibió doble amarilla y debió retirarse del campo de juego en los minutos finales pic.twitter.com/aCoQO9tOIO — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 19, 2026

A los 82 minutos, Enzo Fernández fue amonestado por protestarle una falta no cobrada a Vinčić. Pese a que no le dijo nada, hizo gestos desaforados con su mano y el colegiado decidió mostrarle la tarjeta amarilla.

Diez minutos más tarde, llegó tarde a presionar a Pau Cubarsí y le pegó una fuerte patada. El árbitro no dudó: doble amarilla y a las duchas.

Mientras el zaguero central del Barcelona se recuperaba, Marc Cucurella le dijo algo a Lionel Messi con la mano en la boca. Automáticamente, el capitán argentino le reclamó esta acción al árbitro. Cabe aclarar que desde este Mundial una acción de estas características es penalizada con la expulsión, siempre y cuando se produzca en un contexto de discusión entre ambos futbolistas.

Ni el esloveno ni el VAR interpretaron esto y decidieron no revisar la acción del lateral izquierdo que tras la Copa del Mundo se sumará al Real Madrid.

Cuando se retiraba del campo de juego, Enzo Fernández le pidió perdón a los miles de hinchas argentinos presentes en el New Jersey Stadium.

Antes, el seleccionado argentina había perdido por lesión a los dos defensores centrales titulares, Lisandro Martínez y Cuti Romero. El panorama comenzaba a complicarse para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Gol de España



Ferrán Torres y el 1-0 a los 106'. pic.twitter.com/5Kaks39YR7 — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Finalmente, España se consagró campeón con el tanto de Ferrán Torres a los 105 minutos del tiempo suplementario.