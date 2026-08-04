Ley de Tierras: cuál es la situación en Neuquén con la superficie en manos de capitales internacionales

El debate sobre la soberanía territorial volvió a instalarse con fuerza en el Congreso de la Nación. Tras un primer intento fallido por derogar la Ley de Tierras, el gobierno de Javier Milei impulsa ahora un nuevo proyecto oficialista que busca elevar el tope de extranjerización al 25% y elimina los límites establecidos a nivel departamental.

En este tenso contexto político, el Observatorio de Tierras publicó un informe – elaborado por Pablo Volkind, profesor y doctor en Historia por la UBA; Tomás Parisi, comunicador social; y Matías Oberlin, Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Estudios Culturales de América Latina e investigador del Conicet- que implica de una radiografía de lo que ocurre en Neuquén y advirtieron sobre los riesgos de mirar únicamente los promedios generales y omitir las alarmas locales.

Según su reporte, el 5,5% de la superficie provincial está en manos de capitales extranjeros, lo que ubica a Neuquén holgadamente por debajo del límite del 15% que fija la ley vigente.

Sin embargo, cuando se quita la lupa de la provincia y se hace zoom sobre los departamentos, el paisaje cambia radicalmente: la mayor cantidad de extranjeros se ubican exclusivamente en zonas próximas a recursos hídricos, turísticos y energéticos.

El departamento de Neuquén que puede superar el 55% de extranjeros con la Ley de Tierras de Milei

Si el proyecto del oficialismo avanza y se eliminan las barreras departamentales, casos como el de Lácar podrían multiplicarse sin restricciones legales. Este departamento, cuya cabecera es la codiciada ciudad turística de San Martín de los Andes, tiene una superficie de 475.095 hectáreas. De ellas, 257.346 hectáreas —el 54,17%— pertenecen a capitales extranjeros.

Es decir, más de la mitad de un departamento repleto de lagos y bosques nativos no está bajo control argentino.

Esta concentración genera un brutal contraste social. El ejido urbano de San Martín de los Andes ocupa apenas 14.000 hectáreas, un espacio asfixiado donde la ciudad ya atraviesa su décima emergencia habitacional en poco más de 20 años.

Según el informe, solo dos grupos familiares estadounidenses concentran el 21% de todo el departamento (el equivalente a cinco veces la Ciudad de Buenos Aires): los herederos de la familia Sharp (70.711 hectáreas) y los herederos del magnate de los medios Ted Turner (32.778 hectáreas).

El ranking de las zonas de Neuquén con más territorio bajo capitales extranjeros

El desagregado del observatorio confirma que cuatro departamentos del corredor cordillerano —Lácar, Catán Lil, Collón Curá y Los Lagos— agrupan casi el 77% de toda la tierra extranjerizada de la provincia, pese a representar apenas el 21% de la superficie total neuquina.

Departamento Superficie total (ha) Superficie extranjera (ha) % extranjerizado Lácar 475.095 257.346 54,17% Catán Lil 539.730 60.131 11,14% Collón Curá 558.120 45.340 8,12% Los Lagos 355.910 23.732 6,67% Confluencia 644.602 36.021 5,59%

En el mapa de las nacionalidades, los propietarios son provenientes de tres potencias mundiales, que explican más del 67% de la torta:

Estados Unidos: lidera cómodamente con 214.600 hectáreas (es decir, el 42,6% del total provincial en manos de capitales extranjeros). España: 70.000 hectáreas (13,9%), casi en su totalidad dentro de Lácar. Francia: 55.400 hectáreas (11%), repartidas principalmente en Catán Lil y Picunches.

Además, los investigadores advierten en su informe que existen 23.234 hectáreas categorizadas como «extranjera no informada», un vacío estadístico que impide rastrear de qué país provienen esos capitales.

Qué pasa con los capitales extranjeros ubicados cerca de recursos hídricos

El informe destaca que el problema no es solo la cantidad de tierra, sino dónde está ubicada. En el departamento de Collón Curá, el capital estadounidense adquirió fracciones estratégicas que bordean uno de los cursos de agua más vitales de la región (el río Collón Curá, afluente del Limay).

Allí se configuró un verdadero «triángulo« en manos de capitales de Estados Unidos:

Al norte: La familia Sharp.

La familia Sharp. Al noreste: Ted Turner (fundador de CNN).

Ted Turner (fundador de CNN). Al sur: Herman Warden Lay (fundador de Lay’s y PepsiCo).

Créditos: Observatorio de Tierras.

El cerco se cierra río abajo, en la zona del embalse de Alicurá, donde aparecen inmuebles ribereños vinculados a la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A.U., la emblemática sociedad del Grupo Benetton.

El debate legislativo propuesto por la administración de La Libertad Avanza choca también con la realidad fiscal de estas inversiones. Lejos de aportar grandes dividendos al desarrollo provincial, las valuaciones tributarias de estos latifundios están completamente desconectadas de su valor estratégico y ambiental.

El caso que ilustra el Observatorio del Conicet es que por sus 168 hectáreas de tierra ribereña clave cerca de la represa de Alicurá, la compañía del Grupo Benetton paga una cuota de apenas 8.200 pesos al fisco local.

Cómo está el debate por la Ley de Tierras

Las nuevas modificaciones fueron plasmadas con tres colores distintos en el borrador número 16 del texto, algo pocas veces visto en el Congreso. Las mismas fueron anunciadas este martes a las 16 en una conferencia de prensa encabezada por Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, y sus pares Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado.

La nueva redacción, a la que accedió este medio, sepulta el anhelo original del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar todas las restricciones vigentes para la venta de tierras a foráneos. En lugar de ello, se buscará elevar el tope de la superficie del 15% actual al 25%. Sin embargo, el nuevo límite regiría solo a nivel provincial y no a nivel departamental, donde se concentra el problema: 36 municipios sobrepasan el límite hoy vigente.

Según el Registro de Tierras Rurales (actualizado a agosto de 2025) hay cinco departamentos con más de la mitad de su superficie en manos extranjeras: son San Carlos, Salta (59,82%); Molinos, Salta (57,79%); General Lamadrid, La Rioja (56,70%); Lacar, en Neuquén (54,17%) y Campana, Buenos Aires (50,27%). Otro caso emblemático es el de Iguazú, lindante con Brasil y Paraguay, que llega al 39,95%.

Mientras tanto, si bien la senadora neuquina Julieta Corroza, quien responde al gobernador Rolando Figueroa, aún no definió su voto, en el plano local el oficialismo presentó un proyecto paralelo para que solo los ciudadanos o las personas jurídicas argentinas puedan comprar tierras en Neuquén.