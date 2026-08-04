Sierra Grande presentó un plan de obras por $2.000 millones para el segundo semestre de 2026

La Municipalidad de Sierra Grande presentó oficialmente su Plan Estratégico de Obra Pública Municipal, un programa que prevé una inversión cercana a 2.000 millones de pesos para ejecutar obras durante el segundo semestre de 2026 en Sierra Grande y Playas Doradas.

El acto fue encabezado por la intendenta Roxana Fernández, quien sostuvo que «el plan responde a una política de planificación y administración de los recursos municipales para avanzar con obras de infraestructura que atienden demandas históricas de la comunidad».

La presentación técnica estuvo a cargo del secretario de Obras, Planeamiento y Urbanización, Maximiliano Ruiz, quien detalló cada una de las intervenciones previstas.

Las obras previstas en Sierra Grande

El plan contempla la construcción de la Terminal de Ómnibus de Sierra Grande, que será financiada con fondos propios municipales, además de la pavimentación de la calle de acceso al Hospital, considerada una de las obras prioritarias por el municipio para mejorar la circulación de vecinos, personal sanitario y servicios de emergencia.

También se anunció la urbanización de la calle 110, la construcción del puente sobre la calle 109, en el barrio Industrial, y la construcción de dos Salones de Usos Múltiples (SUM), uno en ese sector de la ciudad y otro en Playas Doradas.

El programa incluye además la ejecución de la red cloacal sobre calle 19, en el barrio La Loma; la construcción de cordón cuneta y un boulevard en Playas Doradas; el acceso desde la Ruta Provincial Nº 5; y mejoras en el Polideportivo Municipal y el Estadio Municipal.

En materia de espacios públicos, se prevé el reacondicionamiento de la Plaza Belgrano, la creación de nuevos espacios recreativos en distintos barrios, la puesta en valor de la Plaza del Loteo Social en Playas Doradas y la remodelación de la cancha Oscar «Negro» Acosta, en el barrio Industrial.

La recaudación municipal, eje del financiamiento

Durante su discurso, Fernández afirmó que el fortalecimiento de la capacidad de inversión del municipio fue posible gracias al ordenamiento administrativo, tributario e institucional impulsado por la gestión.

En ese marco, señaló que la «recaudación extraordinaria generada a partir de la habilitación de la planta industrial del Proyecto VMOS» representa «un hecho histórico para Sierra Grande» y sostuvo que esos recursos permiten avanzar con obras para la comunidad.

La intendenta también destacó el trabajo de las áreas municipales de Comercio y Recaudación, al señalar que tuvieron un papel clave en el proceso técnico y administrativo que permitió concretar la habilitación de la planta industrial y fortalecer los ingresos del municipio.

El contexto del desarrollo de VMOS

La presentación del plan se da en un escenario de transformaciones vinculadas al desarrollo del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Sierra Grande.

En 2025, la Provincia de Río Negro recibió un bono inicial de 60 millones de dólares como Aporte al Desarrollo Territorial, establecido en el acuerdo firmado con el consorcio que construye el oleoducto entre Vaca Muerta y Punta Colorada. La ley que ratificó ese convenio dispuso que el 5% de esos fondos corresponde a Sierra Grande para proyectos, equipamiento y obras de infraestructura.

En aquella oportunidad, la intendenta Roxana Fernández adelantó que esos recursos serían destinados a pavimentación, compra de maquinaria, equipamiento y recambio de luminarias. El plan presentado ahora, en cambio, será financiado con recursos propios del municipio, que, según explicó la jefa comunal, se fortalecieron a partir de la recaudación extraordinaria generada por la habilitación de la planta industrial del proyecto VMOS.