La frenética jornada de Facundo Moyano: corridas, consumo y violencia en un clima de opacidad

El bajo Belgrano amaneció este martes con una escena tan triste como cinematográfica: la joven influencer de 23 años, Candela Arizaga, fue captada por las cámaras de seguridad de la zona, mientras era perseguida algunos metros atrás por Facundo Moyano, secretario del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines, e hijo del secretario General de Camioneros, Hugo Moyano.

La jornada finalizó con la salida del dos veces diputado de la Nación de la Fiscalía Norte, a cargo del abogado Julián Pistone, en el barrio porteño de Saavedra, donde se le tomó declaración por intimación de hecho. “Está todo aclarado”, explicó Moyano en su contacto con la prensa mientras se metía en el auto que lo regresaba a su domicilio, vestido de campera y cubierto por una gorra con visera. Moyano había sido trasladado hasta las calles Ricardo Balbín y Crisólogo Larralde desde la comisaría vecinal de Comuna 4, sita en la calle Montes de Oca 861.

En sentido contrario a lo que declaró el ex legislador, la jornada estuvo marcada por un clima de alta borrosidad, en el que las informaciones cruzadas aportaron todo menos claridad a la jornada periodística.

Facundo Moyano y un raid imposible

Durante la jornada vespertina, una nutrida guardia periodística le dio seguimiento al paradero de Moyano, que resultó una incógnita en las horas de la tarde. Se especuló con que Facundo se encontraba en la Alcaidía 4 de Parque Patricios, donde hay una Unidad de Género. Otra ubicación que se barajó en las frenéticas horas de la tarde fue la comisaría de Cochabamba 151, en el barrio de San Telmo. Finalmente, se verificó que Moyano estaba detenido a sólo tres cuadras del domicilio de su padre, en Montes de Oca.

El abogado de la familia Moyano, Juan Pablo Fioribello, confirmó que el dirigente sindical no se sometió a la extracción de sangre y orina por no tratarse de un requerimiento compulsivo de la fiscalía. Según supo este medio, Moyano manifestó mayormente el deseo de dormir, que cumplió tras solicitar la ayuda de una “pastilla”.

Fioribello se acercó a la comisaría, pero aún no está definido quién va a ser el representante legal del sindicalista en la causa que se le abrió al ex diputado del Frente Renovador por “lesiones leves y privación ilegítima de la libertad”.

Además de Fioribello, Moyano, de 41 años, recibió el apoyo de su más estrecho colaborador, el dirigente del Sindicato de Peajes, Diego Di Santo, quien no quiso dar declaraciones a la prensa en su raid policial. Sin embargo, se lo vio ingresar al establecimiento público con un bolso, según pudo constatar Diario RÍO NEGRO. En tanto, “Huguito” Moyano, hermano de Facundo, también fue captado por las cámaras fotográficas de este medio.

El relato de Candela Arizaga, la pareja de Facundo Moyano

En tanto, el abogado Diego Storto se apersonó como representante legal de Arizaga, quien al momento de su atención, según informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, alegó estar bajo los efectos del consumo de cocaína. En su relato, que tuvo lugar en el Hospital Pirovano, señaló tener “alucinaciones” tras 48 horas de consumo, y negó que Moyano la haya golpeado físicamente. Al final del día, la instagrammer, que cuenta con más de 300 mil seguidores, se dirigía a su ciudad natal de Rosario.

Según se reveló, Moyano y Arizaga están en pareja desde el mes de febrero. La influencer tuvo un efímero vínculo romántico con Elías Valenzuela, el artista de cumbia también conocido como L-Gante. En el pasado, Facundo Moyano fue vinculado sentimentalmente con Susana Giménez, estuvo en pareja con Nicole Neumann, y contrajo matrimonio con la modelo Eva Bargiela.

La opacidad que rodea al Clan Moyano permeó el violento caso que, en la tarde del martes, postergó en la agenda política nacional el tema que se impone en estas horas: el tratamiento en el Senado de la Ley de Tierras, que tendrá lugar el próximo jueves 6 de mayo y sobre la que se espera una amplia convocatoria social en la plaza del Congreso de la Nación.