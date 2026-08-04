Cambios en el control de alimentos: el Gobierno simplifica gestiones para productores e importadores

El Gobierno unifica los controles de alimentos en el SENASA. (Argentina.gob)

El Gobierno nacional reorganizó el sistema de control de alimentos en la Argentina mediante el Decreto 697/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida busca simplificar trámites, eliminar superposiciones entre organismos y reducir costos administrativos, aunque mantiene vigentes los estándares sanitarios establecidos en la normativa actual.

La reforma concentra en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) las tareas de registro, control y fiscalización de alimentos. En tanto, el Ministerio de Salud continuará a cargo de la definición de los criterios sanitarios y de la actualización del Código Alimentario Argentino.

Uno de los principales cambios será la creación de un único registro nacional de productos y establecimientos alimentarios. El nuevo sistema contará con una sola base de datos y una ventanilla única para realizar los trámites vinculados con el sector.

Según lo establecido en el decreto, las habilitaciones y registros otorgados con anterioridad mantendrán su validez, por lo que las empresas y establecimientos ya inscriptos no deberán realizar nuevamente el proceso de registro.

Cambios para importadores y reconocimiento de certificaciones

La norma también elimina duplicaciones en los controles aplicados a la importación de alimentos y establece el reconocimiento de certificaciones emitidas por países que cuentan con sistemas sanitarios de alta vigilancia.

Además, se aceptarán certificaciones provenientes de naciones que aplican las normas del Codex Alimentarius, lo que permitirá agilizar el ingreso al país de aditivos, ingredientes y envases que ya cuenten con aprobación internacional.

El objetivo es evitar la repetición de evaluaciones y reducir los tiempos administrativos, sin modificar las exigencias sanitarias vigentes para los productos que se comercializan en el mercado argentino.

Carnets sin vencimiento y nuevas reglas para exportar

Entre las modificaciones incorporadas, el decreto establece que los carnets de manipulación de alimentos tendrán validez permanente. De esta manera, se elimina la obligación de renovarlos de forma periódica.

En materia de comercio exterior, las exportaciones de alimentos deberán cumplir únicamente con los requisitos establecidos por el país de destino. La normativa dispone que no podrán imponerse exigencias adicionales a nivel nacional que no sean requeridas por los mercados compradores.

Sturzenegger destacó la eliminación de trámites duplicados

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que hasta la entrada en vigencia de la reforma un mismo alimento podía quedar bajo la órbita de diferentes organismos según su origen.

«Un mismo alimento caía en una autoridad o en otra, o en ambas, según su origen: vegetal, animal, aceites o lácteos. Así se acumulaban múltiples registros con inspecciones y criterios distintos», explicó el funcionario.

Sturzenegger señaló que, con la nueva normativa, los trámites quedarán centralizados en el SENASA mediante «un solo registro de productos y establecimientos, una sola base de datos y una sola puerta», mientras que el Ministerio de Salud conservará la definición de los criterios sanitarios.

El ministro remarcó además que la simplificación administrativa no implicará una reducción de los controles. «Nada de esto baja un solo estándar sanitario: las prohibiciones y los límites máximos del Código Alimentario siguen plenamente vigentes», afirmó.