Vuelven los vuelos entre Neuquén y Chos Malal: desde cuándo, horarios y cómo será la nueva ruta a Chapelco

El gobernador Rolando Figueroa confirmó este martes el regreso de la conectividad aérea entre Neuquén capital y Chos Malal, una ruta que comenzará a operar el 14 de septiembre con dos frecuencias semanales a cargo de la empresa American Jet.

Los vuelos partirán los lunes y jueves desde la capital neuquina. Los lunes despegarán a las 10 y arribarán a Chos Malal a las 10.50, mientras que el regreso será a las 11.20. Los jueves, el servicio saldrá a las 13.10 y volverá a Neuquén a las 15.10.

Nueva ruta entre Neuquén y Chapelco

El anuncio incluyó además una nueva conexión aérea entre Neuquén y el aeropuerto Aviador Carlos Campos, en Chapelco.

La empresa operará tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados. El vuelo partirá desde Neuquén a las 10, llegará a Chapelco a las 10.50 y emprenderá el regreso a las 11.20 para arribar nuevamente a la capital provincial a las 12.10.

Cuándo se podrán comprar los pasajes

Los pasajes para ambas rutas estarán disponibles desde el 14 de agosto. En una primera etapa podrán adquirirse a través del sitio web de American Jet y luego también mediante agencias de viajes.

Una iniciativa que comenzó a gestarse este año

El anuncio concreta un proyecto que el Gobierno neuquino venía analizando desde comienzos de 2026 para recuperar la conectividad aérea interna de la provincia.

En marzo, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, había anticipado a RÍO NEGRO que el Ejecutivo evaluaba incorporar nuevas rutas con aerolíneas privadas, incluso de menor porte. Entre las alternativas aparecían el aeropuerto de Chos Malal, reinaugurado en 2024, y la terminal aérea de Zapala, además de reforzar la conectividad con Chapelco.

Las obras que permitieron el regreso de los vuelos

El primer vuelo a Chos Malal será posible tras las obras de rehabilitación ejecutadas en el aeródromo local, que incluyeron una nueva pista de aterrizaje, la remodelación integral de la terminal y mejoras en el sistema de iluminación.

En paralelo, la Provincia continúa con la ampliación del aeropuerto Chapelco. Este año duplicó la superficie de la terminal con la incorporación de más de 1.000 metros cuadrados cubiertos y puso en marcha nuevas obras para reforzar la estructura del edificio sin interrumpir la operatoria aérea.

El dato

Cinco frecuencias semanales. El nuevo esquema de conectividad contempla dos vuelos por semana entre Neuquén y Chos Malal y otros tres entre Neuquén y Chapelco. Se trata del primer servicio regular de vuelos internos confirmado por la Provincia durante la gestión de Rolando Figueroa.