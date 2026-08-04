Un gobernador de la Patagonia rescató a un guanaco atrapado en un alambrado

El momento fue registrado en video y compartido por el propio mandatario en sus redes sociales.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, protagonizó una escena poco habitual durante un viaje por la Ruta Nacional 40. Junto a efectivos de la División Operaciones Rurales, descendió de su vehículo para rescatar a un guanaco que había quedado atrapado en un alambrado cubierto por la nieve.

El momento fue registrado en video y compartido por el propio mandatario a través de sus redes sociales.

Mientras los efectivos policiales sujetaban al animal para evitar que se lastimara durante el rescate, Vidal liberó sus patas traseras, que habían quedado enredadas entre los alambres.

“Junto al personal de la Policía Rural de El Calafate rescatamos a un guanaco que se encontraba enredado. Muchas gracias, compañeros”, expresó el gobernador al publicar las imágenes.

Vidal se dirigía hacia la localidad de Tres Lagos para participar de los actos por su aniversario cuando decidió detener la marcha para asistir al animal.

Una situación frecuente en los campos de Santa Cruz

Los rescates de guanacos atrapados en alambrados son una situación frecuente en distintas zonas rurales de Santa Cruz.

En algunos casos, los animales sufren heridas de gravedad al intentar liberarse. Si no reciben ayuda, las lesiones pueden agravarse e incluso provocarles la muerte.

El episodio ocurrió pocos días después de que el Consejo Agrario Provincial y WCS Argentina presentaran un estudio que actualizó las estimaciones sobre la población de guanacos en Santa Cruz.

Según el informe, durante la estación fría se registraría una población cercana a los dos millones de ejemplares, mientras que durante la estación cálida la cifra rondaría los 1,8 millones.

Los datos reflejan una tendencia de crecimiento de la especie durante la última década. La investigación, realizada junto a especialistas del Conicet, será utilizada como base para futuras acciones de monitoreo, conservación y manejo de una de las especies más representativas de la Patagonia.