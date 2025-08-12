SUSCRIBITE
All Blacks solidarios: levantaron un auto por un incidente de tránsito en Buenos Aires

Los jugadores del seleccionado de Nueva Zelanda se enntrenan en Argentina para enfrentar a Los Pumas en el Rugby Championship. Mirá el video.

Los All Blacks hicieron una demostración de fuerza en la Ciudad de Buenos Aires.

El seleccionado de Nueva Zelanda se encuentra en el país para afrontar sus dos partidos ante Los Pumas por el Rugby Championship.

El pasado fin de semana, algunos de sus jugadores presenciaron el clásico entre Boca y Racing en la Bombonera y días después fueron noticia por una acción solidaria en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

Los All Blacks comprobaron que un auto particular había enganchado su paragolpe trasero en uno los pilotes enclavados para separar la vereda de una calle empedrada y no dudaron recurrir a la fueza para solucionar el problema.

Los All Blacks levantaron un auto para solucionar un incidente de tránsito

Entonces, como si estuvieran en un partido de rugby, formaron un equipo de tres para levantar la parte trasera del vehículo y liberarlo sin que se dañara.

El equipo neozelandés se entrena en la Ciudad con vistas al primer partido con Los Pumas que se jugará este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Una semana después, jugarán la revancha en Vélez.


