El prestigioso logro que alcanzó Franco Colapinto con Alpine en la Fórmula 1

Franco Colapinto se metió en el top de pilotos argentinos con más vueltas en la Fórmula 1.

Franco Colapinto protagoniza su segunda temporada en la Fórmula 1 luego de haber debutado en 2024 cuando todavía formaba parte de Williams. En pleno receso y a la espera del Gran Premio de Países Bajos, la Máxima destacó el nuevo logro que alcanzó el piloto de Alpine.

El oriundo de Pilar se metió en un prestigioso top luego del Gran Premio de Hungría: es uno de los argentinos con más vueltas completadas en la historia de la Fórmula 1.

El listado es liderado por Carlos Reutemann con 6986 giros entre 1972 y 1982. El Lole es seguido nada menos que por Juan Manuel Fangio, con 3022. Mientras que el podio lo completa José Froilán González, con 1296.

En la cuarta posición se ubica Gastón Mazzacane con 1057 vueltas y en el quinto lugar se metió Colapinto, luego de alcanzar las 853 en Hungaroring.

Los pilotos argentinos con más vueltas en la Fórmula 1

Debajo del actual piloto de la escudería francesa aparecen Roberto Mieres con 790 vueltas, Esteban Tuero (613), Carlos Menditeguy (517) y Onofre Marimón (428).

El Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort se disputará a 72 vueltas, por lo que Colapinto podrá superar los 900 giros en la próxima carrera, si no protagoniza ningún inconveniente.