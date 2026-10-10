Alpine confirmó el problema que causó el abandono de Colapinto en la sprint de Singapur

El argentino tendrá revancha desde las 10:30 en el circuito de Marina Bay.

La ingratitud de los fierros dejó con las manos vacías al argentino Franco Colapinto en el comienzo de la actividad sabatina en el trazado urbano de Marina Bay, donde, en instantes, tendrá revancha en la prueba de clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.

El pilarense duró apenas cuatro vueltas en la carrera sprint de esta mañana, hasta que un inconveniente técnico en su Alpine lo dejó a un costado del asfalto y sin posibilidad de poder seguir acelerando, mientras transitaba en el 12° puesto.

Analizado el monoplaza, el team francés reconoció el problema técnico que motivó el abandono del argentino, reconociendo además que realizarán los cambios necesarios pensando en la clasifica.

¡¡MALAS NOTICIAS!! Franco Colapinto sufrió problemas técnicos en su Alpine y tuvo que abandonar la carrera sprint. 📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/spDT6qGTGQ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

El equipo emitió el siguiente comunicado: “Tras el abandono en la carrera al sprint del Gran Premio de Singapur de hoy, el equipo ha detectado un problema en el sistema de almacenamiento de energía del coche 43. Dicho componente será sustituido por otro de las existencias del equipo antes de la sesión de clasificación (sin penalización). El equipo continuará investigando la causa del problema”.

Afortunadamente, Colapinto tendrá revancha desde las 10:30. Sí, la prueba de clasificación para la competencia de mañana fue demorada media hora debido a la lluvia que complicó el organigrama original de sábado.

Al respecto de lo ocurrido esta mañana en la carrera, ganada por el neerlandés Max Verstappen, el argentino expresó: “Había una oportunidad. Una lástima, fue un problema del auto ajeno a nosotros. Una lástima que había chances de hacer una buena carrera”.

Y agregó: “Veremos exactamente qué pasó. Intentaremos arreglarlo y volver fuertes para la clasificación. Haremos un par de cambios buenos y trataremos de quedar bien posicionados para mañana”. Colapinto afrontará en Singapur su 43° gran premio en la máxima, el mismo número que lo representa desde su debut en F1.