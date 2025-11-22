Alpine sancionado por un incumplimiento en los neumáticos de Colapinto: ¿pierde posiciones en la largada?

Alpine fue sancionado debido al incumplimiento del artículo 30.5 (g) del reglamento, que indica que los equipos deben notificar electrónicamente a la FIA la devolución de un juego de neumáticos intermedios tras una práctica libre en mojado. El informe de los comisarios aclaró que, si bien los neumáticos fueron devueltos físicamente, el equipo incumplió con la obligación de registrar el retorno en el sistema.

El castigo que recibió el team de Francia.

La penalización quedó fijada en cinco mil euros. Afortunadamente para el argentino, su posición en la largada no se verá afectada: Colapinto partirá 15° en la carrera que comenzará el lunes a la 1:00.

El piloto tuvo una muy buena Q1, en la que marcó el 11° mejor tiempo, a 1.703 segundos del líder, George Russell. En la Q2 venía completando una vuelta rápida competitiva, pero en la curva 14 pisó un piano y tuvo que ejecutar una maniobra extrema para no perder el control del monoplaza. “Venía bajando mucho, toqué el piano y se me puso todo de costado. Después no tenía batería para la última vuelta”, explicó ante la prensa.

“Una pena porque era una buena vuelta; no sé si para 10°, pero 11° seguro. Fue una qualy difícil”, agregó. Colapinto terminó a 2.748 segundos del nuevamente líder Russell, quedando último en la segunda sesión clasificatoria.